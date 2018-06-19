Draghi'den 'sabırlı olacağız' mesajı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, ilk faiz artışının zamanını belirlemede sabırlı olacaklarını belirtti.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, bankanın Portekiz'de düzenlediği forumunda açıklamalarda bulundu. Enflasyonun AMB'nin hedefine doğru kademeli bir şekilde ilerlediğini belirten Draghi, belirsizliğin ekonomik görünümün içine işlediğini söyledi.

Draghi, bunun yanı sıra, "belirgin" miktarda parasal genişlemeye hala ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve AMB'nin ilk faiz artışının zamanını belirlemede sabırlı olacağının altını çizdi. Draghi'nin açıklamasına göre, ilk faiz artışının ardından kademeli bir yaklaşım biçimi desteklenecek.

##$HABER_1446905$##

Ekonomiye yönelik yukarı yönlü risklerin içerisinde ABD'deki mali genişlemenin bulunduğunu belirten Draghi, aşağı yönlü riskler içerisinde ise jeopolitiğe bağlı olarak artan petrol fiyatlarının olduğunu söyledi.