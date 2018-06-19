Şişecam İtalya’da ikinci tesisi açtı
2016’da Sangalli Grubu’nun İtalya’nın kuzeyinde yer alan Sangalli Porto Nogaro tesisini satın alan Şişecam Topluluğu, İtalya’da yeni bir satın alma yaptı.
Şişecam Düzcam bünyesine faaliyet gösteren Trakya Cam, İtalya merkezli düzcam üreticisi Sangalli Grubu’nun Monte Sant’Angelo’da yer alan Sangalli Vetro Manfredonia tesisinin satın alma işlemini 15.7 milyon Euro’luk bedel karşılığında tamamladı.
Tesis yılda 190 bin ton kapasiteli düzcam üretimi yapabiliyor.
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