Draghi: Balon belirtisi görmüyoruz

Draghi, "Kredilerden beslenen yaygın balon belirtisi görmüyoruz" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ekonomide kredilerden beslenen balonların yaygın olarak oluştuğu yolunda herhangi bir kanıt görmediklerini söyledi. Draghi, "Bu nedenle yan etkiler hakkında yaptığımız değerlendirmeler, sürekli olarak açıkladığımız göstergelerden sapmak için hiçbir neden olmadığını ortaya koyuyor" dedi.

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Draghi, Euro Bölgesi'nde makro-ekonomik ortamın iyileşmekte olduğunu, buna rağmen teyakkuzda olmaya devam ettiklerini söyledi.

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