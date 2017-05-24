Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'faiz' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüksek faizi bir sömürü aracı olarak görüyorum; bu konu gündemimde olmaya devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yüksek faizi bir sömürü aracı olarak gördüğünü, bunun gündeminde olmaya devam edeceğini söyledi. Erdoğan bugün Ankara'da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Kurul Toplantısı'ndaki konuşmasında, "Kredi faizleri noktasında her yerde yüksek faizden şikayet var. Bu benim hep gündemimde ve gündemimde olmaya da devam edecek. Ben yüksek faizi bir sömürü aracı olarak görüyorum" dedi.

Konuşmalarında sık sık faiz politikalarından şikayet eden Erdoğan, 7 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada da, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim. Finans patronlarını insafa davet ediyorum" demişti.

Bugün ise "Burada kar amaçlı bir faiz mantığı yok" diyen Erdoğan "'Ben kredi faizlerini uygun şartta vereyim, ben de ülkem de kazanalım' anlayışı yok. Girişimci de sözleşmeye bakmadan imzayı atıyor. Ödeyemeyince de eli mahkum neyi var neyi yok veriyor. Bunun çözülmesi şart ve çözeceğiz" dedi.

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İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Erdoğan iş dünyasına yaptığı 'İstihdam seferberliği' çağrısı sonrası gelinen noktayla ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şubat ayında yaptığımız davete iş dünyamız çok olumlu bir yanıt verdi. Şu anda (istihdam rakamı) 1.17 milyona ulaştı. Bu rakamın çok daha yukarılara taşınacağına inanıyorum."

Erdoğan Şubat'ta iş dünyasına 'ilave istihdam' çağrısının ardından, "Valilerimize talimat veriyorum. İstihdam seferberliğine şehirlerimizin tamamı katılacaktır" açıklaması yapmıştı.

İstihdam seferberliği ile 1.5 milyon kişinin iş sahibi yapılması, buna ilaveten 500,000 kişinin işbaşı eğitimi ile istihdamının sağlanması öngörülüyor. Seferberlik kapsamında verilen destekle birlikte asgari ücretle bir işçi çalıştıran işverenin maliyeti 773 TL azalarak 1,404 TL'ye geriliyor.

YERLİ OTOMOBİL

Erdoğan TOBB üyelerinden yerli otomobil yapımı konusundaki çalışmalara katkı yapmalarını da isteyerek, "Bir teklifim var. Her yerde yapıyorum. Şu yerli otomobili TOBB içerisinden çıkarın. TOBB kendi çatısı altında yüzde yüz yerli otomobili çıkarsın" dedi.

Erdoğan'ın bu çağrısı üzerine TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, "Siz Cumhurbaşkanı olarak bize destek verdiğiniz sürece, ben de inanıyorum ki bu yerli otomobili biz kendi bünyemizde en mükemmel şekilde üretiriz" ifadesini kullandı.

Geçtiğimiz hafta TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısında da Erdoğan, "TÜSİAD üyelerinden yerli otomobil konusunda atılım bekliyorum. Bu konuda arzu ettiğimiz neticeye ulaşamadık" demişti.

Reuters'ın 13 Mart tarihinde yayınladığı analiz haberde görüş bildiren uzmanlar, Türkiye'nin yerli otomobil üretecek mühendislik gücü ve altyapısının bulunduğunu ancak dünya pazarında marka yaratmanın zor olabileceğini ifade etmişlerdi.

"BAKANLARDAN YOL HARİTASI İSTEYECEĞİM"

Yıl sonuna kadar bütün bakanlardan yol haritalarını altı aylık olarak kendisine getirmelerini isteyeceğini belirten Erdoğan, "Bu yol haritasıyla birlikte 2019'un hazırlıklarını yürüteceğiz" şeklinde konuştu.

Anayasa değişikliği yapılmadığı taktirde Türkiye 2019 yılının Mart ayında yerel, Kasım ayında da Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere gidecek.

Erdoğan TOBB Genel Kurulu'ndaki konuşmasında ayrıca, şehir planlaması açısından Şırnak il merkezini Cizre'ye, Hakkari il merkezini ise Yüksekova'ya taşıma planları olduğunu ve bunu gerçekleştireceklerini dile getirdi.