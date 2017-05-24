Tavuk fiyatları yüzde 20 arttı

Yem maliyetlerinde yaşanan artışın etkisiyle tavuk fiyatları yaklaşık yüzde 20 yükseldi. Kanat, pirzola gibi ürünlerde artış yüzde 8 civarında gerçekleşirken, yumurta fiyatları ise yüzde 55 düştü.

Bütün piliç, baget, göğüs, kanat, pirzola gibi yoğun talep gören piliç ürünlerinde 2017'nin ilk 4 ayında fiyatlar yükselişe geçti. Mısır fiyatlarının artması ve tamamı ithal edilen soya maliyetinde kur kaynaklı yükseliş yaşandığı gerekçesiyle bütün tavukta yapılan zamlar ortalama yüzde 20'yi buldu.

Özellikle bütün piliç fiyatlarında yüksek artışlar görülürken, piknik sezonu olmasına rağmen kanat, pirzola gibi mangal ürünlerdeki artışlar yüzde 7-8 civarında kaldı.

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Yumurtada ise tam tersine fiyat düşüşleri yaşandı. Yumurta fiyatları için referans alınan Başmakçı Tavukçuluk Kooperatifi toptan fiyatlarına göre geçen yıl sonunda 40 kuruşa kadar yükselen yumurta fiyatı geçen hafta yüzde 55 düşüşle 18 kuruşa geriledi.

"FİYATLAR BUNDAN SONRA ARTMAZ"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Yönetim Kurulu Üyesi Ender Abalıoğlu, yem olarak kullanılan ve iç piyasadan tedarik edilen mısırda fiyatların kilogram başına 70 kuruştan 90 kuruşa çıktığını, soya küspesi ve fasulyesinde de kurdaki artıştan kaynaklanan maliyet artışları görüldüğünü belirtti.

Bazı büyük firmaların sektörden çıkması ve sorun yaşayan bazı firmaların da üretimlerini düşürmesiyle tavukta fiyatların arttığını ve "olması gereken yere geldiğini" ifade eden Abalıoğlu, "Bu fiyatlar geleceğe yere kadar geldi. Bundan sonra artık artmaz. Kurban Bayramı öncesinde tekrar gevşemeye başlayacaktır. Ramazan ayında da talep ilk hafta ve son hafta artar. Bunun dışında normal bir sezon yaşanır. Ramazan yaklaşıyor diye yapılan bir zam yok. Geçen yıl yansıtılamayan maliyetler yılın ilk çeyreğinde toptan fiyatlara yansıdı." diye konuştu.

"STOKSUZ ÇALIŞIYORUZ"

Bu yıl ihracat pazarlarında toparlanmanın da katkısıyla firmaların stoksuz çalıştığını belirten Abalıoğlu, sektörün 2017'yi geçen seneye göre daha iyi rakamlarla kapatacağına inandığını dile getirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamüller İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Bedri Girit ise 2015'e göre piliç ürünlerindeki fiyat artışının yüzde 14 olduğunu, geçen sene zor durumda olan firmaların fiyatı baskılaması nedeniyle anormal bir sezon yaşandığını dile getirdi.

Yumurtada ise çok farklı bir durumun yaşandığını ifade eden Girit, "Bahar aylarıyla birlikte üretimin hızla artmasıyla yumurta fiyatları geriledi." dedi.

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