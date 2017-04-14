Dolar hareketli! 3.70 TL'ye yaklaştı!

Güne 3.66 seviyesinden başlayan dolar fiyatları 3.69 seviyesini aştı. Referandum öncesi son işlem gününde dolar/TL'de dalgalı seyir izleniyor.

Piyasaların da merakla takip ettiği referandumu öncesi dolar fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor. Güne 3.66 seviyesinden başlayan dolar/TL, en yüksek 3.6956 seviyesini görürken, saat 12.44 itibarıyla 3.6930 seviyesinden işlem gördü. Euro/TL ise en yüksek 3.9270 seviyesini görürken, aynı dakikalarda 3.9220 seviyesindeydi.

Dün sabah saatlerinde 3.6429'a kadar gerileyen kur iyimserliğini koruyamayarak dün 3.67'li seviyelere yükseldi. Bankacılar yükselişte referandum belirsizliğini kurumsal döviz talebini ve küresel piyasaları gösterdi.

Referandum öncesi son işlem gününe girilmesine karşın sonucun tam olarak ne çıkacağına ilişkin halen net bir izlenim edilememiş olması piyasalarda dalgalanma yaratırken, paskalya öncesi küresel piyasaların da büyük oranda kapalı olması nedeniyle düşük hacimli seyir öngörülüyor.

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DOLARDA YÖN AŞAĞI MI, YUKARI MI?

KapitalFX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Referandum belirsizliği ile geçen işlem haftasından sonra piyasalar artık sonuçları değerlendirecek ve sonraki fasıllara ilişkin ihtimalleri de göz önünde bulunduracaktır. Pazar akşamı ile beraber başlayacak fiyatlamalar söz konusu olacak, hatta şunu diyebiliriz ki; ortadan kalkacak belirsizlik belki piyasaların bir süre için nefes almasına da yarayacak. Ancak piyasanın her iki sonuçta da ekonominin gerçeklerine dönmesi uzun zaman almayacaktır. Ortaya çıkacak sonuç “bıçak sırtı” görünüyordu anketlere göre, bu yüzden piyasa öncesinde belli bir ihtimale ağırlık veremedi. Bu da Türk finansal varlıklarında dalgalı bir seyrin görülmesine yol açtı. Bugün de Kuzey Kore haberlerinden negatif etkilenen KRW ile birlikte negatif bölgede yer alan tek EM para birimi olarak TRY öne çıkmaktadır" dedi.

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Erkan şöyle devam etti: "Aslında Türk finansal varlıklarına gelecek olan muhtemel değerlenmenin de kısa vadede kalacağını bekliyorum. USD/TRY kuru 3,64 seviyelerine kadar çekildikten sonra haftanın sonuna doğru tekrar yükseldi. 3,50 altında kalıcı bir seyir tutturmasını zor buluyorum. Özellikle seçimlerden sonra Suriye sorunu, jeopolitik riskler, AB ile ilişkiler gibi pek çok fasıl ortaya çıkacak. Buna olası “erken seçim” spekülasyonlarını da ekleyelim. Uzun dönemde iyimserlik için ekonomi gündemine odaklandığımızın ve yapısal reformları uygulamaya geçireceğimizin algısını özellikle yabancı yatırımcı tarafında uyandırabilmemiz lazım. Yapısal reformların uygulanırlığı noktasından uzakta olduğumuzu ve referandum sonuçlarının politik belirsizliği ortadan kaldırmayacağını düşünüyorum.

USD/TRY düşük seviyelerden kurumsal taleple beraber yeni bir yükseliş eğilimine girebilir. Açıkçası 3,80 üzeri seyrin de önümüzdeki birkaç ay içinde normalleştirileceğini düşünüyorum. Kurun yukarı gitme hızını içerisi kadar Fed’in ne yapacağı da belirleyecek. O da Trump’ın ne yapacağına bağlı. Trump’ın son açıklamalarının USD’ye momentum kaybettirmesi o yüzden bir anlamda avantajımıza oldu. Ancak yine Trump’ın özellikle vergi indirimi konusunda ne yapacağı (ki Temmuz’da açıklaması bekleniyor) ve bunun Fed’in faiz artırımı ve bilanço küçültme gibi konularda nereye yönelteceği de ana etmenler olacaktır"

DOLARDA DALGA BOYU YÜKSELDİ

Destek Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdür Yardımcısı Adnan Çekçen, "D.Trump doların değeriyle ilgili yaptığı değerlendirme sonrası gerileyen Dolar varlıkları dün ve bugün kayıplarının önemli bir kısmını telafi etti. Paskalya tatili nedeniyle bir çok ülkede borsalar kapalı ve hacimler düşük olmasına karşın, içeride TL ürünlerinin hareketli olduğunu görüyoruz. Referandum öncesi son işlem günü olmasından kaynaklı dalga boyu yükseldi. Türk lirası son işlem gününde, Dolar’a karşı en çok değer kaybeden para birimi olarak an itibariyle fiyatlanıyor. (Günlük %0.77)Yani sert düşüşlerin tepki alımlarının da sertleştiğini söyleyebiliriz. Piyasa oyuncaları referandum sonucuna göre oluşabilecek fiyatlamaya karşın son pozisyonlarını alıyor. Pazar gecesi Asya piyasalarının açılışıyla ilk tepkileri göreceğiz" şeklinde kaydetti.

Çekcen açıklamasına şöyle devam etti: Dolar/TL için takip ettiğimiz kritik direnç noktası 3.70 seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. 3.7400’den 3.6400’e düşüş sonrası tepki alımlarıyla 3.7000’in aşıldığını görürsek, bu yükselişi tepki alımı olarak göremeyiz. Bu noktada 3.7250-3.7400 seviyeleri tekrardan gündeme gelebilir. 3.6600-3.6400 aşağıda destek seviyesi olarak haftanın son işlem gününde takip edilebilir.

ANKET SONUÇLARI ETKİLİ OLDU

Son anketler az bir farkla da olsa genel olarak "evet" oylarını önde gösterirken bankacılar, son dönemde Brexit ve ABD başkanlık seçimlerini örnek göstererek anketlerin birbirine oldukça yakın çıkması nedeniyle fiyatlamalarda zorlanıldığını bir süredir belirtiyorlar. Bu gelişme kurda da dalgalanmalara neden oluyor.

Konda ve Gezici araştırma şirketlerinin Nisan ayında yaptıkları ve dün yayımladıkları son kamuoyu araştırmalarına göre "evet" oyları yüzde 51'in biraz üzerinde görünürken, "hayır" oyları ise yüzde 48-49 aralığında.

Konda Araştırma'nın web sitesinde yayımlanan rapora göre, 7-9 Nisan'da yapılan kamuoyu araştırmasında "evet" oyları yüzde 51.5 düzeyindeyken, "hayır" oyları ise yüzde 48.5 olarak görülüyor.

Raporda, halen kararsız olan veya sandığa gitmeyeceğini belirtenlerin oranının yüzde 9 olduğu da belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu şartlarda araştırmaya göre 'evet' yüzde 51.5, 'hayır' yüzde 48.5 şeklinde hesaplanmaktadır. Bu bulgular araştırma hata payı dahilinde değerlendirildiğinde sonuca dair halen kesin bir yargıda bulunmak yanıltıcı olabilecektir."

Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliğine dair referandum 16 Nisan'da yapılacak; AKP ve MHP'nin desteklediği düzenlemeye, CHP ve HDP karşı çıkıyor. 18 maddelik anayasa değişikliği teklifinin referandumda kabul edilmesi, cumhurbaşkanına geniş yetkiler verilmesine imkan tanırken, bu nedenle muhalefet ve çeşitli kesimlerde "tek adamlık" endişesini yükseltiyor.

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