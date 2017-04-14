Ülker'e 375 milyon dolarlık kaynak

Ülker Bisküvi uluslararası bankalardan toplamı 375 milyon dolar karşılığı sendikasyon kredisi sağladı.

Ülker Bisküvi ile Bank of America Merrill Lynch liderliğinde 14 uluslararası banka arasında toplamı 375 milyon dolar olmak üzere 136 milyon dolar ve 225.1 milyon euro tutarında sendikasyon kredi sözleşmesi imzalandı.

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Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, sendikasyonun 3 yıl vadeli ve 6 ayda bir faiz ödemeli olduğu belirtildi.

Sendikasyon kredisi'nin 2017 yılı içerisinde vadesi dolacak mevcut kredilerin geri ödenmesi ve faaliyet ile yatırımların finansmanında kullanılacağı kaydedildi.

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