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Hazine'den sigorta şirketlerine 'tavan fiyat' uyarısı

14.04.2017 - 09:07

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem tesis edecek.

Hazine Müsteşarlığı, zorunlu trafik sigortası teklifi vermediği ya da yapmaktan kaçındığı tespit edilen sigorta şirketleri hakkında adli ve idari işlem yapılacağını açıkladı. Hazine'den yapılan yazılı açıklamada, bazı sigorta şirketlerinin zorunlu trafik sigortası teklifi vermediği ve bu şekilde zorunlu sigortayı yapmaktan kaçındığına ilişkin başvurular intikal ettiği belirtilerek şöyle denildi:

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"Zorunlu trafik sigortasına ilişkin teklif vermediği ve zorunlu trafik sigortası yapmaktan kaçındığı tespit edilen ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketleri hakkında, 5684 sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Müsteşarlığımızca adli ve idari işlem tesis edilecektir" denildi.

Açıklamada, zorunlu trafik sigortası poliçelerinde ilgili branşta ruhsat sahibi sigorta şirketlerinin poliçe düzenleme mecburiyeti bulunduğuna dikkat çekildi.

Hazine hafta başında zorunlu trafik sigortası primlerinde meydana gelen yükselişin toplumun geniş bir kesimini etkilediğini belirterek, 12 Nisan itibarıyla azami prim (tavan fiyat) uygulamasına geçildiğini açıklamıştı. Otomobilde en düşük primin 422 TL olarak belirlenmişti.


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