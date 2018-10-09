Diyarbakır ‘zirvede’ buluştu

Hürriyet ve DenizBank işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Tarım Zirvelerinin’ beşincisi Aydın, Kars, Antalya ve Edirne’den sonra Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Diyarbakır’ın dışında Adıyaman ve Mardin’den de çiftçiler Diyarbakır’a zirve için geldi. Zirveye yoğun bir katılım olurken; ‘Tarım Zirvesine’ Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da katıldı.

AYDIN, Kars, Antalya ve Edirne’den sonra ‘Tarım Zirveleri'nin beşincisi çok yoğun bir katılımla Diyarbakır’da gerçekleştiriliyor.

Hürriyet ve DenizBank işbirliğiyle düzenlenen zirvede bölgedeki tarımın sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırılıyor.

Zirvede, Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz, DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak ve Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya birer konuşma yaptı.

Zirve kapsamında düzenlenen panelde ise Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve DenizBank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Pervin Dinçer Altuner konuşmacı olarak yer alırken, moderatörlüğü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan üstlendi.

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz/ FOTO: Selçuk Şamiloğlu

Demirören Medya Gazete Reklam Satış Grup Başkanı Gürcan Korkmaz:

Tarım, Türkiye'nin hem stratejik hem de en önemli sektörlerinden biri. Biz Hürriyet olarak yaptığımız haberlerde hep sahada ve üreticinin yanında olmayı tercih ediyoruz. Denizbank ile Türkiye'nin yedi bölgesinde gerçekleştireceğimiz bu işte hem sahada çiftçilerin sorunlarını dinlemek için çiftçilerle beraberiz hem de üreticinin yanındayız. Bu doğrultuda ülkemizin her bölgesinde tüm paydaşları bir araya getirip, bu konuları daha fazla sayfalarımıza taşımak istiyoruz.

1.1 MİLYON KİŞİYE ERİŞİYORUZ

Hürriyet Gazetesi olarak yaptığımız haberler ile günlük 1.1milyon kişiye erişiyoruz.Hurriyet.com.tr ise günlük 5.5 milyon tekil kullanıcıya ulaşıyor ve 60 milyon sayfa görüntüleniyor.Bugüne kadar tarım, gıda ve hayvancılık alanında birçok habere imza attık.Et fiyatlarından, meyve-sebzedeki sıkıntılara, tarımı ve çiftçiyi etkileyen doğal afetlerden, halkın cebini yakından ilgilendiren raflardaki ürünlere yansıyan zamlara kadar geniş bir yelpazede tarım ve hayvancılığın nabzını tutmaya çalıştık.Yaptığımız haberlerin ardından hem sosyal medyadan hem de okuyucularımızdan bir hayli fazla geri dönüş aldık.Bugün olduğu gibi gelecekte de gıda, tarım ve hayvancılık alanında özel haberlerimizi yapmaya devam edeceğiz.

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak

DenizBank Tarım Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Burak Koçak:

Bugün bir araya geldiğimiz bereketli hilal olarak adlandırılan bu bölge yani Fırat ve Dicle arasında kalan Mezopotamya bölgesi tarih boyunca insanlığın beslenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Tarımın ilk ekonomik faaliyet olarak tarih sahnesine çıktığı yaklaşık 10 bin yıldır tarım yapılan bir merkezdeyiz bugün. Tarımın tarihteki ilk izlerine Diyarbakır Çayönü’nde rastlıyoruz. İlin bu tarım geçmişine hürmeten bugün sizlerle tarım konuşacak sorunlarımızı ve çözüm önerilerimizi gündeme taşımaya çalışacağız.

5.1 MİLYAR TL GELİR

Diyarbakır sadece ülkemiz ve Güneydoğu Anadolu için değil bütün Orta Doğu coğrafyasının önemli merkezlerinden biridir. Bu coğrafik özelliği ile tarımsal potansiyeli bir bütün olarak düşünüldüğünde Diyarbakır’ın tarımsal cazibe olması yönünde hiçbir engel yoktur. Bu bereketli coğrafya yarısı hayvansal olmak üzere 5.1 milyar TL tarımsal gelir sağlamaktadır. Bu potansiyeli Diyarbakırlı çiftçilerimizin nasıl iyi değerlendirmeye çalıştığının bir göstergesi de nadasa bırakılan arazi oranlarının düşüklüğüdür. Atıl tarım arazisi oranı ülkemizde yüzde 16 ile Diyarbakır’da. Bu oran sadece yüzde 1.5’dur. Bu oran ilimiz üreticilerinin üretim iştahının önemli bir göstergesidir.

DENİZDEN TOPRAĞA

Diyarbakır ekonomisi ve sunduğu fırsatlar ile ilgili çok şey söylenebilir DenizBank olarak her konuda olduğu gibi tarımı da milli bir proje olarak görüyoruz. 16 yılda birçok başarıya imza attık. Üretici kartımız 580 bin adede ulaştı. Denizden Toprağa ile çiftçinin teknolojik danışmanı olmaya adayız. Çiftçileri yalnız motive eden kimse yok onların kader ortağı olmak için çıktığımız yolda yürümeye devam ediyoruz. Bankacı, çiftçi, tüccar, işadamı ve basın olarak bize düşen bu potansiyeli açığa çıkaran yatırımların hayat geçmesinde sorumluluk almak ve Diyarbakır’ın bereketli topraklarını su ve tohumla buluşturarak çiftçisi kalkınmış ihracat yapan ve istihdam sağlayan Diyarbakır’ı geleceğe taşımak.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya:

Tarım büyük bir istihdam kaynağı. Tarım, sanayi için de hammaddedir. İç ve dış ticaretin temel dinamiğidir. Kısacası toplumun bütün kesimlerini yakından ilgilendiriyor. Tarımda geçmiş yıllarda kendi kendine yeten bir ülke konumundaydık. Artık bu durum tam olarak böyle değil.

SULAMA İLE DÖNÜŞÜM

Dört iklimi aynı anda yaşıyoruz. Ancak tarım ve hayvancılıkta ithalat artıyor. Bu çok kabul edilebilir değil. Diyarbakır’a bakacak olursak sahip olduğu birçok üründe birinci konumda yer alıyor. Kırmızı mercimekte birinci, buğdayda dördüncü sıradayız. İpek böcekçiliğinde de üretimde ilk sıradayız. Yalnız bu başarılarımızı ekonomik anlamda geri döndüremiyoruz. Kentte 240 bin hektarlık alanı sulayacak olan Silvan Barajı’nın tamamlanmasını bekliyoruz. Diğer sulama kanallarıyla 400 bin hektar suya kavuşacak. Kent sulama ile dönüşüm yaşayacak.

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu:

21 yaşındaki DenizBank’ın 70 yaşındaki Hürriyet ile 10 bin yaşındaki Diyarbakır’da bu zirveyi düzenlemesi çok güzel. Tarım, eğer konuşulacaksa, bir zirve olacaksa bunun en doğru adreslerinden biri Diyarbakır’dır. Bugün Diyarbakır Türkiye’nin tarımsal üretiminin merkezlerindendir. Ürün fiyat belirleme gücünü sahip etkileme merkezidir. Diyarbakır bilinen insanlık tarihinin 10 bin yıldan bu yana üreten bir ildir. Aynı zamanda kültür, ilim ve irfanda da bilge şehirdir. Her yönüyle bölgesini taşıyan bir merkezdir. Diyarbakır ele alınması gereken bir zenginliktir.

BÖLGENİN GERÇEĞİDİR

Huzur ve güven ortamının sağlanmasını ardından önceliğimiz ekonomi ve sosyal kalkınmadır. Diyarbakır’da bu konuları konuşmak demek tüm boyutlarıyla meseleyi ele almak demektir. Tarım hem ilimizin hem de bölgenin en önemli gerçeğidir. Stratejik bir sektördür tarım. Nüfusuna yeter gıdayı üretmek çok önemlidir. Hiçbir ülke tarımsal üretiminin sadece ekonomik bir faaliyet olarak göremez.

MARKA OLMALIYIZ

Tarımın en önemli meselesi, bilgi temelli bir üretim anlayışının oluşması, teknoloji ve tarımın birleşmesidir. Sahip olmak değil verimli kullanmak gereklidir, önemlidir. Bilgiyi tarıma taşıyamazsak üretim yöntemlerinde 10 bin yıl öncesinden çok büyük şeyler değişmemiştir. Kooperatif ve birlikler tarımda güçlenmezse rekabet koşulları oluşamaz ve rekabet edemezsiniz. Üründe sadece verimi arttırmak yetmiyor. Ürünü bir markaya dönüştürmeliyiz.

PANEL BAŞLADI

Zirve kapsamında düzenlenen panelde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve DenizBank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Pervin Dinçer Altuner konuşmacı olarak yer alırken, moderatörlüğü Hürriyet Gazetesi Ekonomi Yazarı Noyan Doğan üstlendi.

Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent:

Buğday çok kritik. Buğdayda 48 milyon tonluk dünyada açık oluştu. Ülkeler stoklarını piyasaya sürdü. 2019 soru işaretleri ile dolu. Buğday üretimi düşüyor ve ülkeler için kritik bir silah haline gelecek. Buğday fiyatlarının yükseldiğini, içeride ise döviz nedeniyle fiyatın düşük kaldığını düşünürsek önümüzdeki yıl için buğdayın çok daha kritik bir öneme sahip olduğu görülüyor. Ancak bu konuda çok bir şey yapılmadı. Buğday üretiminin teşvik edilmesi gerekiyordu. Eğer kuraklık devam ederse buğday çok daha önemli hale gelecek. Ekmeğin ya da unun fiyatının düşmesi için adımların atılması gerekiyor. Halledemediğimiz sorunların başında tarım geliyor.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar:

Küçük ölçekli çalışmalar büyük önem taşıyor. Diyarbakır’ın da Boğazkere üzümü var. Elazığı’ın Öküzgözü ile Diyarbakır’ın Boğazkere üzümü şarapçılıkta Türkiye’yi dünyada çok iyi noktaya taşıyabilir. Ancak Diyarbakır’da Boğazkere üzümünün üretiminin çok düştüğünü öğrendim. 5-6 yıl önce 3 bin 500 - 4 bin ton üretim olurken, şu anda 800-900 tona kadar gerilemiş. Şarap üreticileri Boğazkere üzümünün önemini bildiği için farklı noktalarda denemelere başladılar. Örneğin Denizli’de üretilen Boğazkere üzümü 2 bin tona kadar ulaşmış durumda. Diyarbakır’da üretimin devam etmesi çok önemlidir. Çünkü bambaşka bir üzümdür. Devletin de bu üzüme sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu Anadoulu topraklarından çıkan bir markadır. Öküzgözü ve Boğazkere üzümler birer varlıktır.

DenizBank Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Pervin Dinçer Altuner:

Bölgemizde 13 ilde 44 şube ile hizmet veriyoruz. Başladığımızda 9 şubede 52 milyon TL’lik hizmet veriyorken, 44 şubede 40 bin üreticiye 1.3 milyar TL finansman desteği sağladık. Özel bankalara gelen her iki müşteriden biri DenizBank’ı tercih ediyor. Çiftçinin finansmana erişmesinin kolaylaşması için ilçelerde şubeleştik. Hayatın her alanına giren teknolojiyi çiftçiden uzak tutmak haksızlık olurdu. Çalışanlarımız ellerinde tabletlerle köylere giderek bankacılık hizmeti sundu. Ayrıca sadece finansman desteği de vermiyoruz danışmanlık da veriyoruz.