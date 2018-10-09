Bakan Pakdemirli'den 'indirim' açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

*Ucuz et projesi devam edecek

*Et Süt Kurumu 10 kalem üründe yüzde 10 indirim yapacak

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*Bugünden geçerli olmak üzere sıvı ve toz gübrelerde yaklaşık 35 eşit üründe yüzde 10 indirim uygulanacak

*Zincir marketler 50 üründe 2 ay yüzde 10 indirim yapacak

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