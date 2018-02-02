‹ Önceki Haber Yapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı Yapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı Sonraki Haber › "Brexit yedi hafta içinde tamamlanacak" "Brexit yedi hafta içinde tamamlanacak"

Dış ticaret açığı yüzde 108 arttı

02.02.2018 - 10:47

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 108.54 artışla 9.06 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ocakta ihracat 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat 21 milyar 518 milyon dolar oldu. Bakanlığın, ocak ayına ilişkin dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatiflere ilişkin geçici idari veri bülteni yayımlandı.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

Buna göre, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,79 artarak 12 milyar 464 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 38,01 artışla 21 milyar 518 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 26,6 artış gösterdi ve 33 milyar 982 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 108,54 artarak 9 milyar 55 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 72,2 düzeyindeydi. 


‹ Önceki Haber Yapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı Yapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı Sonraki Haber › "Brexit yedi hafta içinde tamamlanacak" "Brexit yedi hafta içinde tamamlanacak"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
118.393 Değişim: -0,55% Hacim : 2.423 Mio.TL Son veri saati : 13:48
Düşük 118.182 02.02.2018 Yüksek 119.585
Açılış: 119.334
3,7547 Değişim: 0,64%
Düşük 3,7288 02.02.2018 Yüksek 3,7597
Açılış: 3,73065
4,6887 Değişim: 0,33%
Düşük 4,6644 02.02.2018 Yüksek 4,6966
Açılış: 4,67325
162,40 Değişim: 0,30%
Düşük 161,63 02.02.2018 Yüksek 162,85
Açılış: 161,91
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.