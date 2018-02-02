Dış ticaret açığı yüzde 108 arttı

Dış ticaret açığı Ocak ayında yüzde 108.54 artışla 9.06 milyar dolar oldu.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının resmi olmayan geçici dış ticaret verilerine göre, ocakta ihracat 12 milyar 464 milyon dolar, ithalat 21 milyar 518 milyon dolar oldu. Bakanlığın, ocak ayına ilişkin dış ticaret, ticaret, esnaf ve kooperatiflere ilişkin geçici idari veri bülteni yayımlandı.

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Buna göre, ocakta geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 10,79 artarak 12 milyar 464 milyon dolara yükseldi. İthalat ise yüzde 38,01 artışla 21 milyar 518 milyon dolara ulaştı. Dış ticaret hacmi bu dönemde yüzde 26,6 artış gösterdi ve 33 milyar 982 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde dış ticaret açığı yüzde 108,54 artarak 9 milyar 55 milyon dolar oldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı ocakta yüzde 57,9 olarak gerçekleşti. Bu oran, geçen yılın aynı ayında yüzde 72,2 düzeyindeydi.