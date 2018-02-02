"Brexit yedi hafta içinde tamamlanacak"

İngiltere Başbakanı May, "Brexit anlaşması yedi hafta içinde tamamlanacak" açıklamasında bulundu.

İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılması ile ilgili olarak belirlenecek geçiş döneminin süresine ilişkin anlaşmanın yedi hafta içinde yapılacağını söyledi.

BBC ile yaptığı söyleşide May, "Yedi hafta içinde Avrupa Birliği ile bir anlaşmaya varmış olacağız. Uygulama süresi konusunda onların verdiği takvim böyle" dedi.

##$HABER_1443735$##

May, AB ile başka ticaret anlaşmalarına da imkan verecek bir ticaret anlaşması yapmak istediğini söyledi.