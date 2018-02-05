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Piyasalar bu veriyi bekliyor! İşte tahmin

05.02.2018 - 08:22 | Son Güncelleme : 05.02.2018 - 08:38

TÜFE'de ocak ayında yüzde 1.28 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi ise yüzde 9.34 olması yönünde... TÜİK Ocak ayı enflasyon verilerini bugün saat 10.00'da açıklayacak.

Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) Ocak ayında medyan bazında yüzde 1.28 artış beklenirken, yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 9.34 seviyesinde bulunuyor. Reuters'ın 14 kurumun katılımıyla yaptığı ankete göre, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 0.75-1.99 artış bandında yer alıyor. Yılsonu tahmini ise yüzde 8.70-10.00 bandında bulunuyor.

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda enflasyonu düşürmeye odaklı ve sıkı bir politika duruşu altında, enflasyonun yüzde 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağı, 2018 yıl sonunda yüzde 7.9 olarak gerçekleşeceği, 2019 yıl sonunda yüzde 6.5'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağı öngördü.

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TCMB 2018 yıl sonu enflasyon tahminini 0.9 puan yukarı çekerken, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2018 yılı sonunda yüzde 6.5 ile yüzde 9.3 aralığında gerçekleşeceği tahmin edildi.

Tüketici fiyatları enflasyonu TL'deki değer kaybı ve güçlü büyüme trendinin etkisiyle gıda ve ulaştırma kalemlerindeki artışlar öncülüğünde 2017 yılında 2016 sonundaki yüzde 8.53'ten yüzde 11.92'ye yükseldi.

Yıllık enflasyon böylece Kasım'da yüzde 12.98 ile görülen 14 yılın zirvesinden geriledi. Aralık'ta önemli bölümü baz etkisi kaynaklı olarak görülen bu düşüşün 2018'in ilk çeyreği boyunca devam etmesi beklenirken ekonomistler beklenen düşüşe karşın 2018'in son aylarına kadar çift haneden anlamlı bir uzaklaşmayı ise olası görmüyorlar.
 


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