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Yapı Kredi şube kapattı, Garanti eleman azalttı

02.02.2018 - 10:36 | Son Güncelleme : 02.02.2018 - 11:27

2017 yılında 70 şubeyle en fazla şube kapatan banka Yapı Kredi Bankası olurken, Garanti Bankası ise 895 kişiyle yollarını ayırdı.

Şebnem TURHAN

Bankacılık sektörü, hızlı büyümesine kârını artırmasına rağmen şube kapatmaya ve eleman azaltmaya devam ediyor. Türkiye Bankalar Birliği tarafından hazırlanan, Türkiye’de Bankacılık Sistemi Banka, Çalışan ve Şube Bilgileri Aralık 2017 istatistikleri yayınlandı. Bu istatistikler 1 yılda 1560 şubeye kilit vurduğunu, 3 bin 195 çalışan ile de yollarını ayırdığını ortaya koydu. En fazla şube kapatan banka 70 şubeyle Yapı Kredi Bankası olurken en fazla çalışanıyla yollarını ayıran banka da 839 kişiyle Garanti Bankası oldu. 1 yılda en fazla şubeyi 8 şubeyle Eximbank açarken, en fazla eleman alımı da 895 kişiyle Halkbank oldu. Azalan çalışan sayısının içinde emekli olanlar da bulunuyor. Ancak TBB böyle bir ayrım yapmadığı için biz de ne kadarının emekli ne kadarının işten çıkarma olduğu hesabını yapamıyoruz. Sadece çalışan sayısının toplamda ne kadar azaldığına ilişkin yorum yapabiliyoruz. 


İşte TBB verilerine göre banka, şube ve çalışanların durumları...

ŞUBELER

KAMU BANKALARI
Şube açıp kapatmada kamu bankalarında öne çıkan Halkbank oldu. 1 yılda 5 yeni şube açan Halkbank’ı 3 yeni şubeyle Vakıflar Bankası takip etti. Ziraat Bankası ise geçen yıl 25 şubesini kapattı.

ÖZEL BANKALAR
Özel bankalarda en fazla şube kapatan 70 şubeyle Yapı Kredi Bankası. İkincilik 40 şubeyle Akbank’ta. TEB 11 şubeyi kapattı, İş Bankası ise 10. En fazla şube açan ise 7 şubeyle Fibabanka.

YABANCI BANKALAR
Yabancı bankalar toplamda 96 şubelerini kapattılar ve birincilik 50 şubeyle QNB Finansbank’ta. Garanti Bankası 23 şubesini kapattı. Yabancı bankalar arasında bu yıl yeni şube açan tek banka 3 şubeyle Denizbank. 

KALKINMA BANKALARI
Kalkınma ve yatırım bankalarında Eximbank tek başına sektörü sürükledi. 8 yeni şube açan Eximbank’ı 1 yeni şubeyle Aktif Yatırım Bankası izledi. Diğer bankalarda bir değişim olmadı.

ÇALIŞAN SAYISI

KAMU BANKALARI
Kamu bankaları istihdam artışında öne çıkıyor. Özellikle Halkbank 895 yeni istihdamla birinci. Vakıflar Bankası da 482 yeni eleman alımı yaptı. Ziraat Bankası’nda 461 kişilik kayıp var.

ÖZEL BANKALAR
Özel bankaların çalışan sayısındaki azalma artıştan fazla. Yapı Kredi 422 kişiyle yollarını ayırdı, TEB 176 kişiyle... Alımlarda birincilik 145 yeni elemanla Fibabanka’da. İş Bankası ise 112 yeni istihdamla öne çıkıyor. Akbank da 41 yeni eleman aldı.

YABANCI BANKALAR
Yabancı bankalarda elemanlar için 2017 zor geçti. Garanti’den 839 kişi ayrıldı, HSBC’den 710 kişi, Denizbank’tan 681 kişi, Odeabank’tan da 496 kişi çıktı. QNB Finansbank 444 kişiyle ilişkisini kesti. Alımlar ise oldukça düşük. Alternatif Bank 19 kişi, JP Morgan 4 kişi aldı.

KALKINMA BANKALARI
Kalkınma ve yatırım bankalarında en fazla kayıp 93 kişiyle İller Bankası’nda. Türkiye Kalkınma Bankası da 50 kişiyle iş ilişkisine son verdi. Alımlarda birincilik İstanbul Takas ve Saklama Bankası’nda. 20 kişi aldı.


Etiketler

  • Garanti Bankası
  • Finansbank
  • Ziraat Bankası
  • TEB
  • Halkbank
  • İş Bankası
  • ING Bank
  • Yapı Kredi
  • Denizbank
  • Vakıfbank
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