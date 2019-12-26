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DHMİ'den TAV'a 389 milyon Euro tazminat

26.12.2019 - 14:20 | Son Güncelleme :
DHMİ'den TAV'a 389 milyon Euro tazminat | Ekonomi Haberleri

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Atatürk Havalimanı için TAV’a 389 milyon Euro tazminat ödeyecek.

TAV Havalimanları Holding, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ), Atatürk Havalimanı’nın kapatılması nedeniyle, şirkete 389 milyon Euro tazminat ödeyeceğini açıkladı. Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yolladığı açıklamada şu bilgiler verildi:

"8 Nisan 2019’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığımız açıklamada; İstanbul Havalimanı’nın 6 Nisan 2019 tarihinde açılışına bağlı olarak, Atatürk Havalimanı’nın, 3 Ocak 2021’e kadar geçerliliği süren kira sözleşme süresinin bitiminden önce ticari uçuşlara kapanması sebebiyle Şirketimizin uğrayacağı kar kayıplarının hesaplanmasına ilişkin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), Şirketimiz ve bağımsız danışmanlar tarafından yapılan çalışmaların devam etmekte olduğunu ve Şirketimizin uğrayacağı kr kayıplarının tazminine ilişkin resmi bilgilendirmeyi almayı beklediğimizi duyurmuştuk.

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Taraflar arasında yapılan toplantılar sonrasında, hesaplanan tazminat miktarı ile ilgili yazı DHMİ tarafından Şirketimize iletilmiştir. İlgili resmi bilgilendirme yazısında, Şirketimize DHMI tarafından tazmin edilecek tutarın 389 milyon Euro olduğu ifade edilmiştir."


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