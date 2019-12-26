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Japonya Merkez Bankası'ndan 'gevşeme' mesajı

26.12.2019 - 14:39
Japonya Merkez Bankası'ndan 'gevşeme' mesajı | Ekonomi Haberleri

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kuroda, "BoJ, gerekirse para politikalarını gevşetebilir" açıklamasında bulundu.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, Japonya hükümeti tarafından geçen ay uygulanan önlemlerin ekonomiyi olumlu bir seyirde tutma kapsamında gözle görülür etkileri olduğunu savunarak, BoJ'un yüzde 2.0 düzeyindeki enflasyon hedefine yönelik risklerin belirlenmesi durumunda, merkez bankasının "para politikalarını gevşetebileceği" uyarısı yaptı.

Kuroda, Japonya İş Federasyonu toplantısında yaptığı konuşmada, Merkez Bankası fiyat istikrarı hedeflerine ulaşmak için, para politikalarını gevşetecektir. Politika uygulamaları kapsamında eğer hükümet maliye politikaları kullanırsa bunun sinerjistik etkisi ekonomik teşviki daha da güçlü olacaktır" dedi.

BoJ, geçen hafta kısa dönem faiz oranının yüzde eksi 0.1'de sabit tutulduğunu duyurmuştu.


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