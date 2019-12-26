Kardemir'den çevre yatırımı | Ekonomi Haberleri

Kardemir çevre yatırımları kapsamında tamamlanan Merkezi Atıksu Arıtma Tesisleri ile Yüksek Fırınlar Toz Tutma Sistemleri düzenlenen törenle hizmete alındı.

Fabrikada düzenlenen törene, Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan, bazı Kardemir Yönetim Kurulu üyeleri, çevre dernek yöneticileri ve Kardemir işçileri katıldı.

Vali Gürel, törende yaptığı konuşmada, kentte önceliklerinden birinin çevre, hava kirliliği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan Kardemir yönetimiyle sürekli bir araya geldiklerini, çevre ve hava kirliliği konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Gürel, kentin değişik yerlerinde bakanlık tarafından anlık takip edilen istasyonların bulunduğunu belirtti.

Kardemir'in çevre konusunda çok büyük yatırımlar yaptığını, dünden bu güne daha temiz ortamda yaşadıklarını belirten Gürel, Kardemir'in Karabük ve ülke adına önemli bir kuruluş olduğunu sözlerine ekledi.

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"PLANLADIĞIMIZ YATIRIMLARI TAMAMLAMAK ZORUNDAYIZ"

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Yolbulan da çevre konusunun her zaman en önemli ve öncelikli konular arasında yer aldığını, bu konuda samimi bir gayretin içerisinde olduklarını, bir taraftan büyüme odaklı yatırımlar sürdürülürken, diğer yandan hem çevre, hem de sosyal sorumluluk projelerinin eş zamanlı devam ettiğini kaydetti.

Kardemir'in, hem üretim kapasitesi hem de ürün çeşitliliği olarak belli seviyeye geldiğini vurgulayan Yolbulan, "Daha da yapacağımız önemli işler var.

Kardemir'in sürdürülebilir başarıları için planladığımız yatırımları tamamlamak zorundayız. Bildiğiniz gibi demir çelik sektörü küresel ekonomilerde yaşanan dalgalanmalara en sert tepkiyi veren sektörlerin başında geliyor. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, dünya çelik sektöründeki atıl kapasitenin büyüklüğü, hammadde piyasalarında yaşanan sıkıntılar, başını ABD'nin çektiği sektördeki korumacı politikalar genelde küresel ticarette, özelde ise demir çelik sektöründe sert dalgalanmaların yaşanmasına neden oluyor." diye konuştu.

"KARABÜK KAMUOYUNUN BU SAMİMİ GAYRETİMİZE İNANMASINI İSTİYORUZ"

Yolbulan, 2019 yılının demir çelik sektörünün en zorlu yıllarından biri olduğunu belirterek, buna rağmen, ne büyüme odaklı yatırımlarından geri durduklarını ne de çevre ve sosyal sorumluluk yatırımlarını ötelediklerini anlattı.

Kaynaklarını olabildiğince optimum düzeyde kullanmaya, üretimden yatırıma, çevreden, çalışan eğitimine kadar tüm faaliyetleri dengeli bir şekilde sürdürmeye gayret ettiklerini vurgulayan Yolbulan, "Yönetim Kurulu Başkanı olarak şunu ifade etmek isterim; 3. etap olarak adlandırdığımız çevre yatırımlarımızı da önümüzdeki dönemde hızla tamamlıyor olacağız. Böylelikle toplamda 200 milyon doları bulan çevre yatırımını realize etmiş olacağız. Bu bizim, hem hayat bulduğumuz Karabük'e hem de ülkemize karşı sorumluluğumuz. Tüm Karabük kamuoyunun bu samimi gayretimize inanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kardemir'in artık çevre lisansını hak ettiğini söyleyen Yolbulan, bunun için gerekli müracaatları da yaptıklarını bildirdi.

"TAAHHÜT ETMİŞ OLDUĞUMUZ TÜM YATIRIMLAR TAMAMLANMIŞTIR"

Kardemir Genel Müdürü Hüseyin Soykan ise çevre yatırımlarının en önemli yatırımlar arasında yer aldığını aktardı.

Kardemir'de şimdiye kadar yapılan yatırımlardan örnekler veren Soykan, şunları söyledi: "Toplam yatırım tutarı 100 milyon doları bulan ve 30 adet farklı yatırımdan oluşan 1. etap çevre yatırımlarını tamamladık. Çevre mevzuatındaki değişikliklere paralel olarak 2016-2019 yılları arasında 50 milyon dolar tutarında 2. etap çevre yatırımlarımız planlandı. 2018 yılı sonuna kadar bu yatırımlardan birçoğu tamamlandı. 2019 yılını ise şirketimiz için 'Çevre Yatırım Yılı' ilan ettik. Buna istinaden 3 tesisi devreye aldık. Bugün açılışını yapacağımız iki çevre yatırımından biri olan Yüksek Fırınlar Toz Toplama Sistemleri, yüksek fırınlarda sıvı ham demir üretimi sırasında şarj ve taşıma işlemlerinden kaynaklanan toz emisyonlarının önlenmesi amacıyla 7 farklı noktada kurulan torbalı tip toz toplama sisteminden oluşmaktadır. Bu yatırım için yaklaşık 55 milyon lira harcama yapılmıştır. Bu yatırımla birlikte gerek Karabük Belediyemize gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 2. etap çevre yatırımlarımız kapsamında taahhüt etmiş olduğumuz tüm yatırımlar tamamlanmıştır."

"73 MİLYON 326 BİN 619 TL HARCAMA YAPTIK"

Soykan, Nisan ayında 50 milyon dolar bütçeli "3. Etap Çevre Yatırımları" adını verdikleri yatırımların planlandığını dile getirerek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: "Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinde yapacağımız bu açılış, işte bu 3. etap kapsamında yer alan ilave çevre yatırımlarımızdan biridir. Çevre yatırımlarımız kapsamında 2019 yılı kasım ayı sonu itibarıyla 73 milyon 326 bin 619 lira harcama yaptık. Yönetim Kurulumuzun kararıyla çevreyle ilgili profesyonel kadromuzu genişletmek için Çevre Müdürlüğü organizasyonumuz oluşturulmuştur. 25 kişilik bir ekipten oluşan Çevre Müdürlüğümüz, şirketimiz içerisindeki çevresel faaliyetlerden sorumludur. 2019 yılı başında Yeşil Kardemir vurgusunu yapmıştık. Çevre yatırım faaliyetlerimizin yanında bugüne kadar 204 bin 217 metrekare alanı yeşillendirdik. 5 bin 410 adet ağaç dikimi gerçekleştirdik. 2019 yılında ise 20 bin 750 metrekare alan yeşillendirdik ve bin 430 adet ağaç diktik. Yine bu yıl içerisinde çevre bilincini artırmak için 3 bin 967 personelimize Çevre Farkındalık ve Sıfır Atık Eğitimleri uzman personellerimiz tarafından verildi."

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