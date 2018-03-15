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Devlet milyarlarca gelirden vazgeçiyor

15.03.2018 - 10:11

KDV Kanunu Tasarısı ile bu yıl 546 milyon TL, 2019'da 354 milyon TL ve 2020'de 9 milyar TL gelirden vazgeçilecek.

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu'nda değişiklikler öngören ve sonraki döneme devreden KDV'nin bir takvime bağlı iade edilebilmesinin önünü açan tasarının etki analizine göre 2018-2020 yılları arasında bütçede yaklaşık 9.9 milyar TL gelirden vazgeçilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine dün başlanan ve 10 maddesi kabul edilen 25 maddelik "KDV Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı"nın görüşmelerine bugün devam edilecek.

Komisyon'da Maliye Bakanlığı tarafından dün dağıtılan etki analizine göre, tasarı ile düzenlemelerin hayata geçmesinin ardından bu yıl 546.5 milyon TL, 2019'da 354 milyon TL ve 2020 yılında ise 9 milyar TL gelirden vazgeçilecek.

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Maliye Bakanı Naci Ağbal tasarının temel amacını "yatırımı, üretimi ve ihracatı desteklemek; işletmeler üzerinde oluşan finansman yükünü ortadan kaldırmak; küçük ve orta ölçekli işletmelerin vergiye uyumunu kolaylaştırmak; kayıtlılığı teşvik etmek ve vergi uygulamalarında mükellef haklarını güçlendirmek" olarak açıkladı.

Kanun tasarısı içerisindeki en önemli düzenlemenin, "İndirim yoluyla giderilemeyen, sonraki döneme devreden KDV'nin mükellefe iade edilmesinin önünün açılması" olduğunu belirten Ağbal, 2018 yılı sonuna kadar biriken ve sonraki dönemlere devreden KDV'nin, Maliye Bakanlığı tarafından belirli bir program dahilinde iade edilmeye başlanacağını belirtiyor.

Düzenlemeyle KDV iadelerinin 12 ay içinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Ağbal'ın verdiği bilgilere göre kurumların birikmiş yaklaşık 160 milyar TL tutarında KDV alacağı bulunuyor. Ekonomistlerin hesaplamalarına göre bu tutarın en az 80 milyar TL'si özel sektörün alacaklarından oluşuyor.

Piyasalar özel sektörün milyarlarca TL tutarındaki söz konusu alacağının hangi takvime göre ve hangi yöntemle ödeneceğini takip ediyor. Takvimin şirketlere bir nakit girişi ve Hazine'ye bir nakit çıkışı getirip getirmeyeceği yakından takip ediliyor. 

 


Etiketler

  • özel sektör
  • Naci Ağbal
  • TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
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