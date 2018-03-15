VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 143.700 seviyesinde dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 0,1 yükselişle 143.700 puandan başladı. Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 143.825 puanı görmesinin ardından dünkü kapanışın 200 puan üzerinde 143.700 seviyesinde dengelendi.

Dün yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen endeks kontratı, önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybederek 143.500 puandan kapanmıştı.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik verileri ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 142.000 seviyesinin destek, 145.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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