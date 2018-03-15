Petrol fiyatları 64 dolara yakın

Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) bugün açıklanacak şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporu öncesi 64,84 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,71 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,18 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 64,86 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,03 azalışla 64,84 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 60,96 dolardan alıcı buldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 5 milyon varil (yüzde 1,2) artarak 430,9 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon varil artması yönündeydi. Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta değişmeyerek 665,5 milyon varilde kaldı.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün açıkladığı aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi şubat ayında bir önceki aya göre günlük 77 bin varil azalarak 32 milyon 190 bin varile geriledi. Küresel petrol arzı da bir önceki aya göre günlük 370 bin varil artarak 98 milyon 200 bin varil oldu.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

OPEC dışı ülkelerde ise petrol üretimi günlük 450 bin varil artışla 66 milyon 10 bin varili buldu.

Öte yandan uzmanlar, İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene'nin OPEC ve bazı OPEC dışı ülkelerin 2017'den beri uyguladığı üretimi kısma anlaşmasından Rusya'nın çıkabileceğini açıklamasının, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini kaydetti.

Petrol piyasasında bugün, IEA'nın açıklayacağı aylık rapor takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 64,92 ile 64,99 dolar aralığının direnç, 64,78 ile 64,85 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



Etiketler