‹ Önceki Haber Bankalardan 102 milyar lira destek Bankalardan 102 milyar lira destek Sonraki Haber › İşte Meclisin gündemi İşte Meclisin gündemi

Devlerden kâr açıklaması!

05.02.2018 - 08:53 | Son Güncelleme : 05.02.2018 - 09:05

Ziraat Bankası'nın net kârı 2017'de yüzde 21 artışla 7.9 milyar TL olurken, İş Bankası net kârını yüzde 13 artırdı. Erdemir'in 2017 net kârı ise 3.8 milyar TL oldu.

Ziraat Bankası'nın net kârı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artışla 7.9 milyar liraya yükselirken, kredi ve alacakları yüzde 28 artışla 298.3 milyar liraya çıktı.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bankanın Cuma akşamı KAP'ta yayımlanan konsolide olmayan bilançosuna göre net faiz gelirleri yüzde 21 artışla 16.9 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 35 yükselerek 2.2 milyar lira oldu.

İŞ BANKASI'NIN 2017 KÂRI YÜZDE 13 ARTTI

İş Bankası'nın geçen yılki net kârı bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 5.3 milyar liraya yükselirken, kredi ve alacakları da yüzde 18 artışla 240.2 milyar liraya çıktı.

Bankanın Cuma akşamı yayımladığı konsolide olmayan bilançosuna göre net faiz gelirleri geçen yılın tamamında yüzde 22 artarak 13.2 milyar liraya, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 19 artışla 3.4 milyar liraya yükseldi.

ERDEMİR'DEN 3.8 MİLYAR TL KÂR

Çelik üreticisi Erdemir geçen yılın tamamında net kârını yüzde 148 artırarak 3.8 milyar liraya yükseltti. Şirketin Cuma akşamı açıkladığı bilançosuna göre satış gelirleri ise yüzde 60 artışla 18.6 milyar liraya çıktı.


‹ Önceki Haber Bankalardan 102 milyar lira destek Bankalardan 102 milyar lira destek Sonraki Haber › İşte Meclisin gündemi İşte Meclisin gündemi
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.912 Değişim: -0,18% Hacim : 2.345 Mio.TL Son veri saati : 13:29
Düşük 117.191 05.02.2018 Yüksek 118.121
Açılış: 117.725
3,7673 Değişim: -0,08%
Düşük 3,7583 05.02.2018 Yüksek 3,7753
Açılış: 3,77045
4,6991 Değişim: 0,01%
Düşük 4,6849 05.02.2018 Yüksek 4,7056
Açılış: 4,6987
161,99 Değişim: 0,21%
Düşük 161,22 05.02.2018 Yüksek 162,03
Açılış: 161,65
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.