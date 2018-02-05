Devlerden kâr açıklaması!

Ziraat Bankası'nın net kârı 2017'de yüzde 21 artışla 7.9 milyar TL olurken, İş Bankası net kârını yüzde 13 artırdı. Erdemir'in 2017 net kârı ise 3.8 milyar TL oldu.

Ziraat Bankası'nın net kârı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 21 artışla 7.9 milyar liraya yükselirken, kredi ve alacakları yüzde 28 artışla 298.3 milyar liraya çıktı.

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Bankanın Cuma akşamı KAP'ta yayımlanan konsolide olmayan bilançosuna göre net faiz gelirleri yüzde 21 artışla 16.9 milyar lira, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 35 yükselerek 2.2 milyar lira oldu.

İŞ BANKASI'NIN 2017 KÂRI YÜZDE 13 ARTTI

İş Bankası'nın geçen yılki net kârı bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 5.3 milyar liraya yükselirken, kredi ve alacakları da yüzde 18 artışla 240.2 milyar liraya çıktı.

Bankanın Cuma akşamı yayımladığı konsolide olmayan bilançosuna göre net faiz gelirleri geçen yılın tamamında yüzde 22 artarak 13.2 milyar liraya, net ücret ve komisyon gelirleri yüzde 19 artışla 3.4 milyar liraya yükseldi.

ERDEMİR'DEN 3.8 MİLYAR TL KÂR

Çelik üreticisi Erdemir geçen yılın tamamında net kârını yüzde 148 artırarak 3.8 milyar liraya yükseltti. Şirketin Cuma akşamı açıkladığı bilançosuna göre satış gelirleri ise yüzde 60 artışla 18.6 milyar liraya çıktı.