Bankalardan 102 milyar lira destek

Geçen yıl yüzde 20,7 yükselerek 101,9 milyar liraya ulaşan ihracat kredilerinin yüzde 80'i yabancı para cinsinden kullandırıldı.

Bankacılık sektörünün ihracat kredileri geçen yıl yüzde 20,7 artışla 102 milyar liraya dayanırken, bu tutarın neredeyse yüzde 80'i yabancı para cinsinden kullandırıldı. AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektöründe geçen yıl kullandırılan kredilerin tutarı 2016'ya kıyasla yüzde 21 artarak 2 trilyon 97 milyar 393 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bu süreçte, ihracat kredileri yüzde 20,7 yükselerek 84 milyar 438 milyon liradan, 101 milyar 922 milyon liraya çıktı. Bu rakamın 20 milyar 677 milyon lirası Türk lirası cinsinden, 81 milyar 245 milyon lirası ise yabancı para cinsinden verilen kredilerden oluştu.

Aynı dönemde ithalat kredileri ise 2 milyar 957 milyon liradan 4 milyar 59 milyon liraya yükselerek yüzde 37,3 artış kaydetti. Geçen yıl tüketici kredileri yüzde 17,7'lik artışla 397,3 milyar lira, kredi kartları yüzde 13,7'lik yükselişle 116,2 milyar lira oldu.

KREDİLERDE EN BÜYÜK PAY İŞLETMELERİN

Toplam kredilerin dağılımına bakıldığında, pastadan en büyük payı 672 milyar 299 milyon liralık kredi kullanımı ile işletmelerin aldığı görüldü. İşletme kredilerinde geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 23,5'lik artış elde edilirken, bu rakamın 425 milyar 653 milyon lirası Türk lirası, 246 milyar 646 milyon lirası ise yabancı para cinsinden kullandırıldı.

Türkiye'de işletmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturan KOBİ'lere verilen kredilerde ise geçen bir yıllık sürede yüzde 17,1 yükseliş kaydedildi.

Değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri ve esnek üretim yapılarının yanı sıra, bölgeler arasında dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi özellikleri dolayısıyla ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşları olarak nitelendirilen KOBİ'ler, geçen yıl 144,3 milyar liralık kredi kullandı.

Bankacılık sektöründe KOBİ niteliğindeki müşteri sayısı ise geçen bir yıllık süreçte 373 bin 491 kişi artarak 4 milyon 208 bin 406'ya çıkarken, bunlardan 332 bin 461'inin kredisi takibe düştü.

KREDİ KULLANIMI EN ÇOK KAR-ZARAR ORTAKLIĞI YATIRIMINDA ARTTI

Geçen yıl kredi miktarı en fazla yüzde 160,1'le kar zarar ortaklığı yatırımında arttı. Kar zarar ortaklığı yatırımlarının kredi miktarı 2016 sonunda 314 milyon lira düzeyinde bulunurken, bu rakam 2017 itibarıyla 817 milyon liraya çıktı.

Kredi artışında ikinci sırada yüzde 71,4 ile faktoring işlemlerinden alacaklar bulunurken, ihracat garantili yatırım kredileri yüzde 46,6 ile üçüncü sıraya yerleşti.