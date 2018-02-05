İşte Meclisin gündemi

Meclisin gündeminde TSK'nın Aden körfezindeki görevinin uzatılması tezkeresi ile yatırım tasarıları olacak.

TBMM'de bu hafta TSK deniz unsurlarının Aden körfezindeki görevinin uzatılmasına dair tezkerenin görüşülmesinin yanı sıra, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik tasarının görüşmelerine devam edilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda yarın TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair başbakanlık tezkeresi görüşülecek. Tezkerenin süresi 10 Şubat 2018'de sona eriyor.

Bu arada tümü üzerindeki görüşmeleri geçen Perşembe günü tamamlanan, "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nın" yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmelerine maddelerinden devam edilecek. Tasarının kabul edilmesi halinde, 8 Şubat Perşembe günü Genel Kurul gündemine gelmesi bekleniyor.

Genel Kurul'da 7 Şubat Çarşamba günü, bazı uluslararası anlaşma ve sözleşmelerin onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.

Öte yandan, Adalet Komisyonu son dönemde TBMM'ye sunulan bir diğer tasarı olan "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısını" yarın görüşmeye başlayacak.