Dev bankadan 'Türkiye' açıklaması

Goldman Sachs, enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasının ilave parasal sıkılaştırmanın gelebileceği görüşünü desteklediğini kaydetti.

ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs, Türkiye'de manşet ve çekirdek enflasyonun tekrar piyasa beklentisinin üzerine çıktığını ve bu durumun, daha da parasal sıkılaştırma gelebileceği şeklindeki görüşlerini desteklediğini kaydetti.

Raporda, Türkiye'nin manşet enflasyonunun 1.2 yüzde puanı yükselerek yıllık yüzde 11.3 seviyesine çıktığı, bunun kendi beklentileri olan yüzde 11.4'e yakın, ancak yüzde 10.7 olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleştiği kaydedildi. Çekirdek enflasyonun da 0.9 yüzde puanı yükselerek yıllık yüzde 9.5'e çıktığı ve hem yüzde 9.1 olan kendi beklentileri hem de yüzde 8.8 olan piyasa beklentisinin üzerinde çıktığı vurgulandı.

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Goldman Sachs, raporunda, gıda enflasyonundaki baz etkisi ve gecikmeli kur geçişkenliğinin fiyatları yükselttiği dikkate alınarak, sorulması gereken sorunun enflasyonun yükselip yükselmeyeceğinden ziyade ne kadar yükseleceği olduğunu kaydetti. Goldman, Merkez Bankası'nın kendisinin, Mart ayındaki para politikası açıklamasında, enflasyonda önemli ölçüde yükselişin bu iki etkiden dolayı kısa vadede devam edeceğini vurguladığını kaydederken, manşet enflasyondaki 1.2 yüzde puanlık artışın 0.8 yüzde puanının gıda fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını ve daha büyük sürprizin bir kez daha çekirdek enflasyonda gerçekleştiğini ifade etti. Banka, kur geçişkenliğinin gecikmeli etkisinin beklenenden daha büyük göründüğünü belirtti.

Goldman Sachs, raporunda, GSYİH büyümesinin, özellikle hanehalkı tüketiminin 2016'nin 4. çeyreğinde daha iyi çıkma eğilimi göstermesi ile birlikte, ekonomik faaliyetin, Merkez Bankası'nın daha önce belirttiğinin tersine, fiyatlar üzerinde kısıtlama getirmediğini kaydetti.

Banka, bu nedenle, enflasyon bekleyişlerinin kötüleşmesi ile birlikte, finansal koşulların daha da sıkılaşma durumunda kalacağı ve faizlere yönelik riskin güçlü bir şekilde yukarı yönlü olduğu tahminini sürdürdüğünü belirtti.