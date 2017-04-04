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Tarihinin en düşük seviyesinden yükseldi

04.04.2017 - 15:00

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Mart'ta 89.41 ile veri tarihinin en düşük seviyesinden yükselişini sürdürdü.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Mart ayında 89.41 ile veri tarihinin en düşük seviyesinden yükselişini sürdürdü.

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TCMB tarafından yayınlanan endeks Ocak ayında yayımlanmaya başladığı Ocak 2003'ten beri en düşük seviye olan 87.56 değerini almış daha sonra Şubat ayında 88.85'e yükselmişti.

Reel efektif döviz kuru endeksleri Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak hesaplanıyor.

Denklemde reel efektif kurun azalışı TL'nin reel olarak değer kaybettiğini, diğer bir anlatımla Türk mallarının yabancı mallar cinsinden fiyatının düştüğünü gösteriyor.


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