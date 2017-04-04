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Antalya'ya gelen Rus turist sayısı sert yükseldi

04.04.2017 - 17:06

Antalya'da Rus turist sayısında 2017 mart ayında, geçtiğimiz yılın aynı ayına oranla yüzde 816'lık artış gerçekleşti. Antalya bu oranla en çok Rus turistin geldiği 2014 yılı mart ayını yakalamış oldu.

Antalya Valiliği Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, mart ayında Rus ve Ukraynalı turist sayısında ciddi bir artış yaşandı. Verilere göre, 2017 mart ayında hava yoluyla yurt dışından toplam 165 bin 741 kişi geldi. Ocak ve şubat aylarında yurt dışından toplam bin 410 uçak gelirken, sadece mart ayında bin 231 uçak yurt dışından Antalya'ya geldi.

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RUSYA VE UKRAYNA ZİRVE YAPTI

2017 yılı mart ayı verilerine göre Rus ve Ukraynalı turist sayısında ciddi bir artış oldu. 2016 mart ayında Antalya'ya gelen turist sayısı 2 bin 653 olurken, 2017 mart ayında bu sayı 24 bin 314'e çıkarak yüzde 816'lık bir artış gösterdi. Artış aynı zamanda Rus turistlerin en çok geldiği 2014 yılını da yakaladı. 2014 yılı mart ayında Antalya'ya 24 bin 985 Rus turist geldi. En çok artışın yaşandığı ikinci ülke ise yüzde 53'lük artışla Ukrayna oldu. 2016 yılı mart ayında Ukrayna'dan bin 122 turist gelirken, 2017 yılının mart ayında bin 717 turist geldi.

EN FAZLA YOLCU ALMANYA'DAN

2017 yılı ilk üç ayında Antalya'ya gelen yolcu sayısı 337 bin 663 olurken, en fazla yolcunun 45 bin 992 kişiyle Almanya'dan olduğu gözlendi. Bu ülkeyi 29 bin 782 kişiyle İran, 24 bin 134 kişiyle Rusya, 8 bin 540 kişiyle İngiltere, 4 bin 571 kişiyle İsrail, 4 bin 547 kişiyle Danimarka, 4 bin 223 kişiyle Hollanda, 3 bin 215 kişiyle Norveç, 2 bin 879 kişiyle Belçika ve bin 717 kişiyle Ukrayna takip etti.


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