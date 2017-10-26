Deutsche Bank'ın cezası belli oldu

Deutsche Bank, Libor soruşturmasında ABD`de 220 milyon dolar ödeyecek.

Deutshe Bank, Libor ve diğer faiz göstergelerinin manipülasyonu yoluyla hükümet ve kar amaçlı olmayan kurumları aldattığı iddiasıyla ABD'de yönetilen suçlamalar için uzlaşma yoluna gitti.

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Deutsche Bank, New Yok ve Kaliforniya savcılarının liderliğindeki 44 eyalet ve Washington D.C ile 220 milyon dolar karşılığında uzlaştı.

Banka, Nisan 2015'te de ABD ve İngiltere'de yürütülen Libor soruşturmaları için regülatörler ile 2,5 milyar dolar karşılığında uzlaşmaya varmıştı.

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