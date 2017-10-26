Yapı Kredi, Rusya`daki bankasını sattı

Yapı Kredi Bankası, Rusya`daki iştiraki Yapı Kredi Bank Moscow`u Rus Expobank LLC`ye 57.1 milyon dolara sattı.

Yapı Kredi Bankası, Yapı Kredi Finansal Kiralama ile birlikte Yapı Kredi Bank Moscow'un sermayesinde sahip oldukları payların 3.3 milyar Rus rublesi bedelle Expobank LLC'ye satışı için anlaşma imzalandığını duyurdu.

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Bankadan dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, Yapı Kredi Bankası'nın Yapı Kredi Bank Moscow'da sahip olduğu yüzde 99.84 pay ile Yapı Kredi Finansal Kiralama'nın sahip olduğu yüzde 0.16 payın toplam 3.3 milyar Rus rublesine satışına ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Yapı Kredi Bankası sattığı 477.52 milyon Rus Rublesi nominal değerli yüzde 99.84 pay için 3.29 milyar Rus rublesi tahsil edecek.

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