‹ Önceki Haber Deutsche Bank'ın cezası belli oldu Deutsche Bank'ın cezası belli oldu Sonraki Haber › Amazon'dan yeni uygulama Amazon'dan yeni uygulama

Turkcell'in kârı üç katını aştı

26.10.2017 - 09:53 | Son Güncelleme : 26.10.2017 - 11:24

Turkcell'in üçüncü çeyrekteki net kârı üç kattan fazla artışla 601 milyon lira oldu.

Turkcell'in üçüncü çeyrek net kârı geçen yıl aynı döneme göre üç kattan fazla artarak 601 milyon lira oldu. Şirket geçen yıl üçüncü çeyrekte 181.7 milyon lira net kâr elde etmiş, net kâr sağlanan vergi affından yararlanmak için yazılan 138 milyon TL tutarındaki karşılıktan etkilenmişti.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

KAP'a bildirilen finansal sonuçlara göre, üçüncü çeyrek toplam hasılatı ise yüzde 26 artışla 4.6 milyar lira olarak gerçekleşti.


Etiketler

  • Turkcell
  • hasılat
  • kâr
‹ Önceki Haber Deutsche Bank'ın cezası belli oldu Deutsche Bank'ın cezası belli oldu Sonraki Haber › Amazon'dan yeni uygulama Amazon'dan yeni uygulama
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
108.173 Değişim: -0,17% Hacim : 1.695 Mio.TL Son veri saati : 11:27
Düşük 107.864 26.10.2017 Yüksek 108.392
Açılış: 108.293
3,7772 Değişim: 0,25%
Düşük 3,7522 26.10.2017 Yüksek 3,7850
Açılış: 3,7676
4,4673 Değişim: 0,35%
Düşük 4,4388 26.10.2017 Yüksek 4,4766
Açılış: 4,4516
155,17 Değişim: 0,29%
Düşük 154,37 26.10.2017 Yüksek 155,43
Açılış: 154,73
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.