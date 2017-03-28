‹ Önceki Haber Brexit öncesi Katar'dan dev yatırım Brexit öncesi Katar'dan dev yatırım Sonraki Haber › Adnan Bali referandum sonrasına dikkat çekti Adnan Bali referandum sonrasına dikkat çekti

Denizbank'ın sahibi, Ukrayna'daki ortaklığını sattı

28.03.2017 - 11:45

Sberbank'ın, Ukrayna'da bulunan ortaklığını Letonya ve Belarus merkezli şirketlerden oluşan konsorsiyuma sattı.

Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın, Ukrayna'da bulunan ortaklığını Letonya ve Belarus merkezli şirketlerden oluşan konsorsiyuma sattığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, Sberbank'ın Ukrayna'da bulunan ortaklığına ait yüzde 100 hissenin, Letonya merkezli Norvik Bank ve Belaruslu bir özel şirketin oluşturduğu yatırımcı grubuna satıldığı belirtildi.

DÜNYA BORSALARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Açıklamada, Letonyalı ve Ukraynalı yetkililerin satışa onay vermesi halinde işlemlerin bu yılın ikinci yarısına kadar tamamlanacağı kaydedilirken, satış işlemi sonrasında Sberbank'ın konsolide mali sonuçlarında kayda değer bir değişikliğin yaşanmasının beklenmediği ifade edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, geçtiğimiz günlerde, ülkede bulunan Rus sermayeli bankaların faaliyetlerine yönelik kısıtlayıcı tedbirler içeren bir karar imzalamıştı.


Etiketler

‹ Önceki Haber Brexit öncesi Katar'dan dev yatırım Brexit öncesi Katar'dan dev yatırım Sonraki Haber › Adnan Bali referandum sonrasına dikkat çekti Adnan Bali referandum sonrasına dikkat çekti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • €/$
89.270 Değişim: -1,01% Hacim : 4.702 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 88.819 29.03.2017 Yüksek 89.504
Açılış: 89.243
3,6509 Değişim: -0,20%
Düşük 3,6380 29.03.2017 Yüksek 3,6615
Açılış: 3,6583
3,9290 Değişim: -0,70%
Düşük 3,9129 29.03.2017 Yüksek 3,9621
Açılış: 3,9568
147,17 Değişim: -0,05%
Düşük 146,27 29.03.2017 Yüksek 147,38
Açılış: 147,24
1,0759 Değişim: -0,50%
Düşük 1,0740 29.03.2017 Yüksek 1,0827
Açılış: 1,08131
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.