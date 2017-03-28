Brexit öncesi Katar'dan dev yatırım

Brexit öncesi Katar İngiltere'de 6 milyar sterlin yatırım yapacağını açıkladı.

Katar, dünyanın beşinci büyük ekonomisi olan İngiltere'ye, Avrupa Birliği'nden çıkışı(Brexit) yaklaşırken, 5 milyar sterlinlik (6.3 milyar dolar) yatırım yapacağını açıkladı. İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin 1957 yılında katıldığı birlikten ayrılma kararını Çarşamba günü resmen AB'ye bildirecek.

Zengin Körfez ülkesi Katar'ın İngiltere'de halen 40 milyar sterlinlik yatırımı var. Bunların arasında Londra'nın en ünlü yerlerinden Shard gökdeleni, Harrods mağazası, Savoy Oteli ve finans sektörünün taşındığı Canary Wharf bölgesinde hisseler bulunuyor.

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Katar'ın 335 milyar dolarlık devlet varlık fonu olan Qatar Investment Authority'nin (QIA) başkanı, İngiltere'de Brexit sonrası fırsatlar bulunduğunu ve fonun altyapı, sağlık ve teknoloji alanlarıyla ilgilendiğini söyledi.

QIA Başkanı Şeyh Abdullah bin Nasser bin Khalifa al-Thani, Qatar'ın önde gelen yatırımcılarının Brexit sonrası İngiltere'ye desteklerini ifade etmek için dün Londra'da düzenledikleri konferansta konuştu.

Şeyh al Thani, "Brexit'ten sonra da QIA'nın İngiltere'de izleyeceği fırsatların var olduğuna inanıyorum. İngiliz hükümeti QIA'nın hangi alana girmesini isterse, biz orada olacağız" dedi.

İngiltere'nin 2019'da tamamlanacak çıkışı bu ülkenin gelecekteki ekonomik büyümesi hakkında soru işaretleri yaratmış ve Londra'nın New York'la rekabet edebilecek tek finans merkezi olma konumunu koruyup koruyamayacağı sorgulanmıştı.

KATAR ÖNEMLİ ROL OYNAYABİLİR

İngiltere'nin sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatının yüzde 90'ını karşılayan Katar, İngiliz ekonomisinin Brexit sürecinde ve sonrasında ekonomik bir düşüşe girme ihtimaline karşı destek olarak önemli bir rol oynayabilir.

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