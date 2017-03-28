Merkez Bankası repo ihalesi açmadı

Merkez Bankası, bugün de miktar yöntemiyle bir hafta vadeli repo ihalesi açmadı ve sıkı likidite duruşuna devam ettiğini teyit etti.

Normal günlerde haftalık repo ihalesinde piyasayı yüzde 8 faizle fonlayan Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün haftalık vadede miktar yöntemiyle dönüşü bulunmuyordu.

Piyasadaki likidite ihtiyacı nedeniyle bankaların bugün de geç likidite penceresi (GLP) imkanından yararlanması beklenirken, kullanım tutarı ortalama fonlama maliyeti seviyesini de belirleyecek.

Dün yüzde 11.33 seviyesinde olan ortalama fonlama maliyetinin bugün de bu civarda seyrini sürdürmesi bekleniyor.

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TCMB yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyonlarını bugün 5 milyar TL olarak belirledi.

TCMB'nin bankalararası para piyasalarından 10,397.2 milyon TL dönüşü bulunuyordu. Öte yandan bankalar dün geç likidite penceresi imkanından 55,955 milyon TL, GLP repo imkanından 20,947 milyon TL tutarında yararlandı. GIL penceresinden ise kullanım 474.4 milyon TL oldu.

TCMB verilerine göre, piyasa 63,802.5 milyon lira eksi rezervle açıldı. Bankaların serbest depo bakiyeleri 26,207.5 milyon lira oldu. Piyasa dün 62,090.7 milyon lira eksi rezervle açılmış bankaların serbest depo bakiyeleri 24,864.7 milyon lira olmuştu.