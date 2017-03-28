Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kredi kuruluşları' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notların yatırımı durdurmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Nisan halk oylaması hakkında Şu anda ibre yükselişte, böyle bir durum söz konusu. Bunun daha iyi olacağı inancındayım. Çünkü 'hayır' diyenler niye 'hayır' dediklerinin izahını yapamıyorlar." dedi.

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ellerinde buna yönelik bir veri yok. Yani şunun için mi 'hayır' diyecekler? Kandil'deki teröristler 'hayır' çağrısında bulunuyor diye mi 'hayır' diyecekler veya İmralı'daki teröristbaşı 'hayır' diyor diye mi 'hayır' diyecekler veya Pensilvanya'daki FETÖ'nün başı 'hayır deyin' diye çağrıda bulunuyor diye mi 'hayır' diyecekler? Niye 'hayır' diyecekler? Bu önemli. 'Evet' demenin gerekçeleri var ama 'hayır' demenin gerekçesi yok. Ülkemizi bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışan, 15 Temmuz'un faillerinin içinde olduğu bütün bu 'hayır' diyenlerle beraber hareket etmek, herhalde bu noktada 'hayır' ifadesini kavrama anlamına gelmez."

"YATIRIMLARI DURDURMADI"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notların yatırımı durdurmadığına dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:

"Türkiye çok ciddi bir sıçramanın içinde. Türkiye'nin büyüme oranlarına bakıyorsun, şu anda Avrupa ülkelerinden daha iyi bir konumdayız. Yatırımlara bakıyorsun, Türkiye yatırımlarını durdurmuyor, hızla devam ediyor. Tabii bu, bunların işine gelmiyor. Ekonomik olarak bunların sipariş üzere kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar var biliyorsunuz. Bu notların hiçbirisi tutmadı, hiçbirisi Türkiye'ye yatırımı durdurmadı."