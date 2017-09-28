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Cumhurbaşkanı başdanışmanından 'vergi' tepkisi

28.09.2017 - 09:22 | Son Güncelleme : 28.09.2017 - 11:05

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem, vergi artışlarının gereksiz hatta sakıncalı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem Milliyet gazetesindeki köşesinde Orta Vadeli Programın gerçekçi ve Türkiye’nin önündeki fırsatları, zorlukları ve avantajları gören yenilikçi bir metin olarak hazırlandığını ancak Maliye tarafında gereksiz bir telaş olduğunu belirtti.

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Ertem şu ifadeleri kullandı: 

"Türkiye’nin önümüzdeki üç yıl içinde ihracatını artırmak ve orta-üst teknolojilere dayalı rekabetçi KOBİ ekonomisini desteklemek için yoğun altyapı yatırımına ihtiyaç vardır. Bu anlamda bütçe açığı/GSYİH oranının yüzde 2 civarında olması, bütün bu süreçte, kabul edilebilir. Oysa Maliye tarafında, “Biz sıkı duruyoruz, bakın vergileri artırıyoruz” telaşı var. Bence bu gereksiz bir telaş ve OVP’nin maliye tarafındaki vergi artışları gereksiz hatta sakıncalı"

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