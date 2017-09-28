Çeyrek altın ne kadar? ( 28 Eylül altın fiyatları )

Altın fiyatları 1 ayın dip seviyesinden yükselirken, çeyrek altın 242 liradan alıcı buldu.

Altın Fed'in bu yılın sonunda faiz artırımı yapabileceği beklentileriyle bir ayın dip seviyesine geriledikten sonra yükselirken, platin dizel araçlara olan talebin azalmasıyla 2001'den beri ilk kez paladyum karşısında değer kaybetti.

Spot altının ons fiyatı dün gördüğü 25 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesi olan 1,280.72 dolara tekrar gelmesinin ardından yüzde 0.3 artışla 1,284.36 dolara yükseldi. ABD altınının Aralık vadeli fiyatı yüzde 0.1 düşüşle 1,287.00 dolarda bulunuyor.

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ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Altının gram fiyatı 147 liranın üzerinde işlem görürken; çeyrek altın yüzde 1,32 yükselişle 242 liranın üzerinde, cumhuriyet altını ise 994 liradan alıcı buldu.