Döviz kurunun açıklanma saati değişti

Türk Eximbank, döviz kuru açıklama saatlerinde değişiklik yaptı.

Türk Eximbank, döviz kuru açıklama saatlerinde değişikliğe gitti. Banka tarafından yapılan açıklamada "Bankamızca her gün saat 11:00 itibarıyla belirlenen döviz kurlarımız bundan böyle 2 Ekim 2017 tarihi itibarıyla aynı gözlem metodu kullanılarak her gün saat 11:15 itibarıyla, Türkiye'de dini ve resmi bayramlarda yarım gün çalışıldığı günlerde ise saat 10:15 itibarıyla belirlenerek duyurulacaktır" denildi.

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