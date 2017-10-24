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Commerzbank satış için düğmeye bastı

24.10.2017 - 16:25

Commerzbank, olası satın alma tekliflerini değerlendirmek için finansal danışmanlarla anlaştı.

Almanya'nın ikinci büyük bankası Commerzbank olası satın alma tekliflerini değerlendirmek üzere finansal danışmanlarla anlaştı. Financial Times'ın haberine göre Commerzbank, finansal danışman olarak Goldman Sachs ve Rothschild'i görevlendirdi.

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Commerzbank, Goldman Sachs ve Rothschild habere ilişkin yorum yapmadılar. Commerzbank'a teklif verebilecekler arasında UniCredit, BNP Paribas ve Credit Agricole'nin adları geçiyor.


Etiketler

  • Goldman Sachs
  • Commerzbank
  • finansal danışman
  • Rothschild
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