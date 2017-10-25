Bitcoin'in piyasa değeri Apple'a yetişecek

Daha önce Bitcoin`in 5 bin dolara yükseleceğini öngören Standpoint Research Yöneticisi Ronnie Moas, sanal para biriminin piyasa değerinin Apple`a yetişeceği tahmininde bulundu.

Standpoint Research Yöneticisi Ronnie Moas rekor seviyelere yükselen sanal para birimi bitcoin'in ciddiye alınması gerektiğini belirterek "Çünkü bugün piyasa değeri olarak Goldman Sachs'e yetişmiş durumda. 5 yıl içinde de 800 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan Apple'a yetişecek" değerlendirmesini yaptı.

Coinmarketcap.com'a göre Bitcoin'in piyasa değeri Asya'da öğle saatlerinde 95.9 milyar dolar civarındaydı. Thomson Reuters'ın verilerine göre Goldman Sachs'in piyasa değeri 93.67 milyar dolar, Apple'ın değeri ise 806.5 milyar dolar.

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Bitcoin'in yıl başında 2.600 dolar seviyelerinden işlem gördüğü dönemde Moas sanal para biriminin 5 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü. Bitcoin bugün 5 bin 700 dolar civarında seyrediyor.

ELEŞTİRİLER DE VAR

Black Rock CEO'su Larry Fink bitcoinin sadece “para aklamak” için işe yarayacağı yorumunu yapmıştı.

Suudi milyarder yatırımcı Prens El Velid bin Talal dünkü açıklamasında Bitcoin'in eninde sonunda piyasalarda Enron'un çöküşü gibi bir etki oluşturacağını iddia etmişti.

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da bitcoin'i eleştirenler arasında. Dimon "eğer alacak kadar aptalsanız bir gün bedelini ödeyeceksiniz" ifadesini kullanmıştı.

Moas ise bitcoin'in gelecek 10 yılda 50 bin dolara kadar yükseleceğini piyasa değerinin ise trilyon doları aşacağını belirtiyor.

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