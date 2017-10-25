‹ Önceki Haber Commerzbank satış için düğmeye bastı Commerzbank satış için düğmeye bastı Sonraki Haber › Dolar fiyatları 2 haftanın zirvesini gördü Dolar fiyatları 2 haftanın zirvesini gördü

Bitcoin'in piyasa değeri Apple'a yetişecek

25.10.2017 - 09:30 | Son Güncelleme : 25.10.2017 - 09:45

Daha önce Bitcoin`in 5 bin dolara yükseleceğini öngören Standpoint Research Yöneticisi Ronnie Moas, sanal para biriminin piyasa değerinin Apple`a yetişeceği tahmininde bulundu.

Standpoint Research Yöneticisi Ronnie Moas rekor seviyelere yükselen sanal para birimi bitcoin'in ciddiye alınması gerektiğini belirterek "Çünkü bugün piyasa değeri olarak Goldman Sachs'e yetişmiş durumda. 5 yıl içinde de 800 milyar doların üzerinde piyasa değerine ulaşan Apple'a yetişecek" değerlendirmesini yaptı.

Coinmarketcap.com'a göre Bitcoin'in piyasa değeri Asya'da öğle saatlerinde 95.9 milyar dolar civarındaydı. Thomson Reuters'ın verilerine göre Goldman Sachs'in piyasa değeri 93.67 milyar dolar, Apple'ın değeri ise 806.5 milyar dolar.

BITCOIN İLE İLGİLİ TÜM VERİLERİ VE HABERLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN...

Bitcoin'in yıl başında 2.600 dolar seviyelerinden işlem gördüğü dönemde Moas sanal para biriminin 5 bin dolara ulaşacağını öngörmüştü. Bitcoin bugün 5 bin 700 dolar civarında seyrediyor. 

ELEŞTİRİLER DE VAR  

Black Rock CEO'su Larry Fink bitcoinin sadece “para aklamak” için işe yarayacağı yorumunu yapmıştı.

Suudi milyarder yatırımcı Prens El Velid bin Talal dünkü açıklamasında Bitcoin'in eninde sonunda piyasalarda Enron'un çöküşü gibi bir etki oluşturacağını iddia etmişti. 

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon da bitcoin'i eleştirenler arasında. Dimon "eğer alacak kadar aptalsanız bir gün bedelini ödeyeceksiniz" ifadesini kullanmıştı. 

Moas ise bitcoin'in gelecek 10 yılda 50 bin dolara kadar yükseleceğini piyasa değerinin ise trilyon doları aşacağını belirtiyor.


Etiketler

  • Apple
  • bitcoin
  • Goldman Sachs
  • JP Morgan
  • Ronnie Moas
‹ Önceki Haber Commerzbank satış için düğmeye bastı Commerzbank satış için düğmeye bastı Sonraki Haber › Dolar fiyatları 2 haftanın zirvesini gördü Dolar fiyatları 2 haftanın zirvesini gördü
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.206 Değişim: 0,00% Hacim : 5.901 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 107.206 24.10.2017 Yüksek 107.206
Açılış: 107.206
3,7310 Değişim: -0,28%
Düşük 3,7307 25.10.2017 Yüksek 3,7441
Açılış: 3,74155
4,3905 Değişim: -0,28%
Düşük 4,3900 25.10.2017 Yüksek 4,4065
Açılış: 4,4026
152,82 Değişim: -0,51%
Düşük 152,79 25.10.2017 Yüksek 153,73
Açılış: 153,60
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.