Dolar ne kadar? ( 25 Ekim dolar fiyatları )

Artan jeopolitik risklerle dolar kuru 3.80 seviyesini aştı, Euro tarihi rekorunu kırdı. Sterlin ise 5 TL'yi geçti.

Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 3.73 seviyesinde hareket eden dolar/TL, doların küresel bazda güçlü bir seyir izlemesi, ABD ile yaşanan vize sorunları ve jeopolitik risklerle sert yükseldi. Uluslararası piyasalarda 3.8078 seviyesine kadar yükselen dolar fiyatları yaklaşık 2 haftanın zirvesini gördü. Dolar kuru saat 22.40 itibarıyla 3.7752 seviyesinden işlem gördü.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

9 Ekim'de 4.4887 seviyesini görerek tarihi rekor kıran euro/TL bu akşam saatlerinde uluslararası piyasalarda en yüksek 4.4972 seviyesine tırmanarak yeni tarihi rekorunu kırdı. Euro/TL şu dakikalarda 4.4556 seviyesinde hareket ediyor.

Sterlin ise 5 TL'yi aşarak en yüksek 5.03 TL seviyesini gördü.