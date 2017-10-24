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Finansal hizmetlere güven azaldı

24.10.2017 - 16:21

Finansal Hizmetler Güven Endeksi ekimde bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak 165,9 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler Anketi ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puan azalarak 165,9'a geriledi. Endeks, eylülde 166 düzeyinde bulunuyordu.

FHGE'yi, son 3 aya yönelik iş durumu azalış, hizmetlere olan talep ise artış yönünde etkiledi. Gelecek 3 aya yönelik hizmet talebi beklentisinin endeks üzerindeki etkisi de artış yönünde oldu.

Son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin ekimde bir önceki aya kıyasla zayıfladığı görüldü. Bu dönemde, hizmet talebinde son 3 ayda artış olduğu ve gelecek 3 ayda da artış yaşanacağı değerlendirmeleri güçlenerek devam etti. Öte yandan, istihdamda son 3 ayda azalış yaşandığı değerlendirmeleri ile gelecek 3 ayda artış olacağı yönündeki beklentiler güçlendi.

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Son 3 ayda karlılıkta artış yaşandığını bildirenler lehine olan seyir, ekimde bir önceki döneme kıyasla güçlendi. Bu dönemde, gelecek 3 ayda karlılıkta artış yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıflayarak devam etti.

Yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler zayıflarken, gelecek 3 ayda iyileşme yaşanacağı beklentileri bir önceki dönem seviyelerinde devam etti. Yurt dışı piyasalardaki rekabet gücünde, son 3 ayda iyileşme bulunduğunu bildirenler ile gelecek 3 ayda iyileşme yaşanacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği gözlendi.

Güven endeksleri, ekimde bir önceki aya kıyasla "Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe 1 puanlık azalış, "Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe 19,7 puanlık artış kaydetti.

Bu dönemde "Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise güven endeksi değişim göstermedi.


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  • Finansal Hizmetle
  • FHGE
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