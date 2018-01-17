Citigroup dördüncü çeyrek bilançosunu açıkladı

Citigroup'un geçen yılın dördüncü çeyreğinde geliri bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 17,3 milyar dolara yükseldi.

ABD'li yatırım bankacılığı devi Citigroup, 2017 dördüncü çeyreğine dair bilançosunu duyurdu. Citigroup'dan yapılan açıklamada, bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğinde gelirinin, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 artışla 17,3 milyar dolara yükseldiği belirtildi. 2016'nın son çeyreğinde bankanın geliri 17 milyar dolar olmuştu. Açıklamada, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 3,6 milyar dolar net kar yakalayan Citigroup'un 2017'nin dördüncü çeyreğinde ise 18,3 milyar dolara zarar elde ettiği bildirildi.

Öte yandan, açıklamada, şirketin vergi reformu ve diğer ögelerden arındırılmış 2017 dördüncü çeyrek net karının 3,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Aralık'ta yasalaşan vergi reformu, ABD'deki kurumlar vergisi oranını yüzde 35'ten yüzde 21'e düşürüyor ve ABD'li firmaların net kar ve gelirlerine uzun dönemde olumlu katkı yapması bekleniyor.

Ancak, kurumlar vergisinin indirilmesi Amerikalı şirketlerin ertelenmiş vergi varlıklarının değerini düşürürken firmalar tek bir sefer olmak üzere bu değer kaybını bilançolarında zarar olarak gösterebiliyor.

Citigroup'un 2017 dördüncü çeyrek geliriyle vergi reformu ve diğer ögelerden arındırılmış net karının beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, şirketin New York borsasına işlem gören hisseleri yüzde 2,2 artışla 78,44 dolara kadar yükseldi.

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