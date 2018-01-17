Başbakan Yardımcısı Şimşek, Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantılardan sonra yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'da yatırımcılarla yaptığı toplantılardan sonra yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini söyledi.

##$HABER_1443442$##

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Şimşek, "İki günlük Londra ziyaretimde 200'ün üzerinde yatırımcıya; ülkemizin ekonomik görünümünü, yapısal reform programımızı ve yatırım fırsatlarını anlattım. Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu" dedi.

Etiketler