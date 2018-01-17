Piyasalar Fed'in Bej Kitap Raporu'na odaklandı

Küresel piyasalar, dün karışık bir seyir izlemesinin ardından bugün Avro Bölgesi enflasyon, ABD'de sanayi üretimi verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap Raporu'na odaklandı.

ABD'de dün açıklanan New York Fed imalat sanayi endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından dolar endeksi, 3 yılın en düşük seviyesine yakın 90,0-90,5 bandında dengelendi. New York borsası, gün içinde tarihi zirvelerin görülmesi sonrası etkisini artıran satışlarla günü değer kayıplarıyla tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,04, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,51 değer kaybetti. Analistler, bugün açıklanacak sanayi üretimi verisi ile Fed'in Bej Kitap Raporu'nun takip edileceğini bildirdi.

Avrupa tarafında, dün İngiltere'de açıklanan aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentiler doğrultusunda yıllık yüzde 3'e gerilerken, Almanya'da ise enflasyon yıllık yüzde 1,7 ile tahminler doğrultusunda artış kaydetti. Verilerin ardından Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,35 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,07 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,17 düşüş kaydetti. Brexit'e ilişkin iyimserliğin devam etmesiyle sterlin/dolar paritesinin yükseliş eğilimini sürdürdüğüne dikkati çeken analistler, avro/dolar paritesinin de 1,22-1,23 bandına yerleştiğini kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan çekirdek makine siparişleri verisinin aylık yüzde 5,7 ile beklentilerin çok üzerinde artmasına karşın Nikkei 225 endeksi, dünkü rekorlarının ardından etkisini artıran kar satışlarıyla kapanışa yakın yüzde 0,4 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise şu dakikalarda yüzde 0,3 yükselişle 3.450 seviyesinde bulunuyor.

Yurt içinde, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,01 yükselişle 114.418 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,26 azalışla 3,7907'ye gerileyen dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,81'in üzerine çıktı. Analistler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "Sınır Güvenliği Gücü" konusunda ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından konuyla ilgili ABD ve Türk yetkililer tarafından yapılacak açıklamaların ve gelişmelerin takip edileceğini kaydetti. Jeopolitik risklerin piyasa fiyatlamaları üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.000-115.500 bandının direnç bölgesi, 112.500 ve 111.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

13.00 Avro Bölgesi, aralık ayı TÜFE

17.15 ABD, aralık ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

22.00 ABD, Fed Bej Kitap Raporu



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