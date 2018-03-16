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Ciro endeksleri yüzde 25 arttı

16.03.2018 - 10:48

Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı ciro endekslerini açıkladı. 2015 temel yıllı olarak ilk defa açıklanan verilere göre, takvim etkilerinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25 artış kaydetti.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış toplam ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAATTA CİRO ENDEKSİ ARTTI

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Sanayide takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksindeki artış, Ocak 2017'ye göre yüzde 50,3 olarak gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 21,9 yükseldi.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,6 azaldı.

Hizmet sektöründe takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 1,9 artış olarak kaydedildi. 


Etiketler

  • ciro endeksi
  • Takvim etkiler
  • hizmet sektörleri
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