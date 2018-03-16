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Florya arsasının akıbeti belli oldu

16.03.2018 - 11:14

Galatasaray’ın İstanbul Florya’daki arsası için ihale 5 Nisan’da yapılacak. Emlak Konut tarafından yapılacak gelir paylaşım ihalesinin kazanan firma zemin artı 2 katlı konutlar inşa edilecek.

Galatasaray Spor Kulübü’nün merakla beklenen Florya arsası için ihale tarihi belli oldu. Emlak Konut GYO ile Galatasaray Spor Kulübü, Haziran 2016’da Florya arsasının akıbeti belli oldu
hem Riva hem de Florya arazileri için protokol imzalamıştı.

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre ; Yapılan anlaşmaya göre Emlak Konut bu arsalarda gelir paylaşım ihalesi düzenleyecek, arsa gelirinin yüzde 80’i kulübün, yüzde 20’si de Emlak Konut’un olacak. Geçtiğimiz aylarda Riva için ihale yapıldı ve 3.8 milyarlık proje için düğmeye basıldı. Şimdi ise sıra gerek konumu gerekse ortaya çıkması beklenen yüksek gelir nedeniyle Florya arsasına geldi. Emlak Konut, Florya için ihalenin ilk oturumunu 5 Nisan’da yapacak. Bu tarihte talip olan firmalar belli olacak. Daha sonra yapılacak ikinci oturumda da açık arttırma pazarlık ve kapalı zarfla teklif alma işlemleri uygulanarak arsa sahibi belli olacak.

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55 BİN METREKARE İNŞAAT

Emlak Konut, Galatasaray’ın arsasına komşu 40 bin metrekarelik arsayı geçtiğimiz aylarda TOKİ’den 262 milyon 500 bin lira bedelle satın almıştı. Şirket her iki arsayı birleştirerek tek bir ihale yapma yolunu seçti. Söz konusu araziler Atatürk Ormanı ile Atatürk Havalimanı’nın ortasında kalıyor. 42 bin 383 metrekaresi konut alanı olan toplam 63 bin 230 metrekarelik arazide 55 bin 98 metrekare inşaat alanı yer alıyor. Park, dini tesis, ilköğretim alanı da yer alan projede konutlar zemin artı 2 kat olarak inşa edilecek. İkiz, blok, sıralı ev veya teras ev şeklinde üretim yapılabilecek. Konut alanında toplam inşaat alanının yüzde 5’i kadar ticari alan izni de verilecek.

3.8 MİLYARLIK PROJE 

Emlak Konut GYO tarafından Haziran 2017’de Riva için gerçekleşen ihaleyi Fema İnşaat Ticaret AŞ & KLV İnşaat AŞ İş Ortaklığı kazanmıştı. Ancak ihaleyi kazanan ortaklar belirlenen sürede sözleşmeyi imzalamayınca ihale en yüksek ikinci teklifi veren Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret AŞ’ye verildi. İhalede ortaya çıkacak arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olacak. Yılmaz İnşaat 3 milyar 808 milyon liralık proje yaparken şirket payı için Emlak Konut’a 952 milyon lira taahhüt etmişti. Bu durumda gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lira kulübün olacak. İhalede yeni tabloya göre de Emlak Konut payı 190 milyon 400 bin lira olacak.

Öte yandan GS eski başkanı Dursun Özbek, Riva ve Florya’dan 1.5 milyar lira gelir beklediğini söylemişti.


Etiketler

  • Emlak Konut GYO
  • GALATASARAY Spor Kulübü
  • Florya arsası
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