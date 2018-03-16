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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 16 Mart 2018 Çeyrek altın fiyatları )

16.03.2018 - 10:48

Altının ons fiyatı yatay seyrederken, gram altın 165 liradan, çeyrek altın ise 271 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 165,1 lira seviyelerinde dengelendi. Dün, dolar kurundaki yükselişlerden bulduğu destekle 165,9 liraya kadar çıkan altının gram fiyatı, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle düşüşe geçerek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 164,9 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,14 artışla 165,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 271 lira, Cumhuriyet altını da 1.105 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN YATAY SEYRETTİ

Altın fiyatları İngiltere ve Rusya arasındaki gerginlikler ve ABD'de siyasi kaygıların yeniden gündeme gelmesinin olması önümüzdeki hafta Fed'in olası bir faiz artışına dair endişeleri dengelemesiyle yükseldi.

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Altının spot piyasadaki ons fiyatı değişim göstermeyerek 1,315.50 dolarda bulunuyor. Spot altın bu hafta şimdiye kadar yüzde 0.6 geriledi.


Etiketler

  • küresel piyasalar
  • dolar kuru
  • altının gram fiyatı
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