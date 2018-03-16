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Avrupa'dan TANAP'a 932 milyon euro

16.03.2018 - 10:31

Avrupa Yatırım Bankası TANAP projesi için 932 milyon euro tutarındaki krediyi onayladı.

Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi için 932 milyon euro (1.15 milyar dolar) tutarındaki krediyi dün onayladı. Avrupa Birliği, 2020 yılına kadar Avrupa'ya yılda yaklaşık 16 milyar metreküp doğal gaz taşımaya başlaması beklenen Güney Gaz Koridorunu hayata geçirerek Rus gazına olan bağımlılığını azaltmaya çalışıyor.

Azerbaycan'ın Şah Deniz 2 sahasında üretilen doğalgaz, Türkiye üzerinden 1,850 km'lik TANAP, Gürcistan üzerinden uzatılan Güney Kafkasya boru hattı ve Trans-Adriyatik Boru Hattı (TAP) yoluyla Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'ya aktarılacak.

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Maliyeti 8.5 milyar dolar olan TANAP boru hattının finansmanı için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 500 milyon dolar, Dünya Bankası 800 milyon dolar ve Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB) 600 milyon dolar krediyi daha önce onaylamıştı.

AB için yeni doğalgaz hattı, Avrupa'nın azalan gaz üretimini desteklemek, gaz kaynağı çeşitliliği sağlamak ve orta ve güneydoğu Avrupa'da kömürden elektrik üretiminden vazgeçilmesi için bir yol olarak görüyor.

Ancak iklim değişikliğine karşı olan çevreler, emisyon miktarlarını azaltmaya çalışan AB'ye daha fazla gaz aktarmanın mantıklı olup olmadığını sorguluyor.

Avrupa Yatırım Bankası sözcüsü, "EIB yönetim kurulu, etraflı bir tartışmadan sonra TANAP projesi(için krediyi) onayladı ve EIB'nin sözleşme müzakereleri sırasında tüm sosyal ve çevresel düzenlemelerin yanı sıra insan haklarına tam olarak bağlı kalmasını sağlamasını istedi" dedi.


Etiketler

  • TANAP
  • Avrupa Birliği
  • Güney Gaz Koridoru
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