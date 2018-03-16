Petrol fiyatı 65 doların üzerinde

Brent petrolün varili, Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) dün açıkladığı şubat ayına ilişkin petrol piyasası raporu sonrası 65,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,86 dolardan güne başlayan ve en yüksek 65,02 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 65,05 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,16 artışla 65,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,28 dolardan alıcı buldu.

IEA'nın dün açıkladığı "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ham petrol üretimi şubatta bir önceki aya kıyasla günlük 420 bin varil azalarak 32 milyon 100 bin varil oldu.

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OPEC'in ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan üretimi ise günlük 6 milyon 910 bin varili buldu. Böylece OPEC'in toplam petrol üretimi 39 milyon 10 bin varil düzeyinde gerçekleşti.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi dün 2016'da günlük ortalama 591 bin varil ham petrol ihraç eden ABD'nin, 2017'de günlük ortalama 1,1 milyon varil ham petrol ihracatı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 65,21 ile 65,33 dolar aralığının direnç, 64,97 ile 65,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



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