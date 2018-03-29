Çin'den 'domino etkisi' uyarısı

Çin, ABD'nin ticarete yaklaşımının kötü örnek olduğu, domino etkisi yaratabileceği uyarısında bulundu.

Çin, ABD'nin ticaretteki yaklaşımının bir domino etkisini harekete geçirebilecek kötü bir örnek teşkil ettiğini ve ABD'nin tek yanlılık ve korumacılık tavrından vazgeçmesi gerektiğini söyledi. Çin ticaret bakanlığı sözcüsü Gao Feng, ABD'nin Çin'e karşı aldığı ticaret önlemlerinin tipik korumacılık olduğunu ve bir Soğuk Savaş tavrını yansıttığını söyledi.

Basın bilgilendirme amacıyla açıklama yapan Gao, ABD'nin kendi yasaları uyarınca Çin'e karşı başlattığı Section 301 soruşturmasının Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kurallarına aykırı olduğunu belirtti.

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Ülkesinin, ABD'nin alacağı önlemleri ve sorunları diyalog yoluyla çözmesini umduğunu belirten Gao, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin normale döneceğini umudunu da ifade etti.

Sözcü, Çin'in kendi çıkarlarını korumak için her türlü önlemi alacağını ve ticarette ve yatırımlar alanında karşılaşacağı her türlü korumacılığa karşılık verme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

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