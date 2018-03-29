Çeyrek altın ne kadar ? Güncel altın fiyatları , gram altın ne kadar ? ( 29 Mart altın fiyatları )

Altının ons fiyatı, bir haftanın dip seviyesinden yükselişe geçerken; gram altın 170,7 liradan, çeyrek altın ise 280 liradan işlem gördü.

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 170,7 lira seviyesinde dengelendi. Dün, altının ons fiyatındaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,75 azalışla 170,9 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,1 değer kaybıyla 170,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 280 lira, Cumhuriyet altını da 1.142 liradan satılıyor.

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ONS ALTIN DİPTEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatları dün bir haftanın dip seviyesini gördükten ve yaklaşık dokuz ayın en büyük günlük düşüşünü kaydettikten sonra bugün alımlarla yükseldi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı dün 1,323.20 dolar ile bir haftanın dip seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 0.2 artışla 1,327.72 dolara yükseldi.

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